Santé : le Président Alpha Condé instruit le renforcement du rôle de la Pharmacie Centrale de Guinée…

CONAKRY- C’est une instruction du Chef de l’État ! Le Président Alpha Condé, qui est disposé à lutter contre la prolifération des faux médicaments a invité son Gouvernement à renforcer le rôle de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Le rôle de la centrale d’achats guinéenne se jouerait notamment dans l’importation de certains produits pharmaceutiques et dans l’approvisionnement du pays en médicaments génériques.

Le locataire du Palais Sékoutoureya a réitéré ses instructions relatives à l’interdiction d’importation des médicaments par des opérateurs qui n’exercent pas la profession de pharmaciens.

Pour réussir le pari de lutter contre la vente illicite des médicaments, la Pharmacie Centrale de Guinée reste l’unique alternative. A condition d’avoir tous les moyens nécessaires et de jouir pleinement de toutes ses prérogatives.

La Pharmacie centrale de Guinée joue un rôle très important dans l’approvisionnement des structures sanitaires du pays en médicaments. Malgré les crises sanitaires que connaît la Guinée, l’approvisionnement des structures sanitaires en médicaments génériques n’a pas fait défaut. Ce qui a permis d’éviter d’autres situations de crise sanitaire à Conakry et dans les villes de l’intérieur du pays.

Depuis l’annonce officielle du premier cas de la COVID-19 en Guinée, la PCG à sa tête le Dr Moussa Konaté, a mis les bouchées doubles pour lutter contre cette maladie qui a fait plus de 100 morts en Guinée. A date, la centrale d’achats guinéenne dispose de logisticiens d’urgence capables de faire face à n’importe quelle crise sanitaire.

Le Président Alpha Condé, qui a fait du secteur de la santé une des priorités de sa gouvernance, a signé le 11 juin dernier un décret portant création de la nouvelle société publique, Pharmacie Centrale de Guinée S.A. Le Chef de l’exécutif guinéen a également confié à la centrale d’achats la responsabilité d’acheter tous les besoins en médicaments de l’État.

De 2011 à nos jours, la Pharmacie Centrale de Guinée s’est engagée dans une profonde mutation. Ses prestations sont appréciées à la fois par l’État, mais également par les différents partenaires de Guinée.

Dr Moussa Konaté, le Chef de l’unité logistique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, et son équipe continuent de jouer un rôle prépondérant dans le lutte contre Ébola et la pandémie de la COVID-19. Tous les vaccins contre les virus Ébola et de COVID-19 ont été réceptionnés et distribués par l’unité logistique pilotée par la Pharmacie Centrale de Guinée.

Il faut d’ailleurs rappeler que le Dr Moussa Konaté était à Gouécké, berceau de la résurgence du virus Ébola, pour lancer la vaccination des populations de cette localité du sud de la Guinée.

Avec les nouvelles directives du Président alpha Condé, la Pharmacie Centrale de Guinée va davantage jouer son rôle d’approvisionnement des structures sanitaires du pays en médicaments.

