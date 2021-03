L'Agence multilatérale de garantie des investissements, membre du Groupe de la Banque mondiale, approuve une police d'assurance couvrant les risques politiques pour la phase de développement du Projet de minerai de fer de haute qualité du Nimba par HPX, e

LONDRES, ROYAUME-UNI - Robert Friedland, le fondateur, président du conseil d’administration et directeur général de High Power Exploration Inc. (HPX, la « Société »), et Eric Finlayson, le Président de HPX, ont annoncé, aujourd'hui, que la Société avait conclu la deuxième et dernière tranche d’un financement par actions convertibles de 200 millions de dollars américains. Parmi les souscripteurs, on compte plusieurs nouveaux investisseurs institutionnels des États-Unis et du Canada.

Grâce à ces fonds, HPX pourra, entre autres, accélérer le développement du Projet d’exploitation du minerai de fer du Nimba avec un objectif de production initial de 15 millions de tonnes par an, passant plus tard à 30 millions de tonnes, de minerai de fer de haute qualité, sans besoin de traitement.

Outre Nimba, HPX possède également un portefeuille de projets miniers prospectifs à potentiel élevé et de technologies de rupture reposant sur les métaux, notamment des projets de cuivre-or porphyrique dans l'ouest des États-Unis et de batteries à flux redox vanadium, destinées au stockage d’énergie renouvelable à l’échelle du réseau.

Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA)

HPX annonce également que la MIGA, filiale du Groupe de la Banque mondiale, a approuvé une assurance contre les risques politiques (PRI) pour la phase de développement du Projet d’exploitation du minerai de fer du Nimba, en République de Guinée. Ces contrats d’assurances PRI devraient être officiellement signés dans les prochains jours.

Ces assurances couvriront les risques politiques en République de Guinée et en République du Liberia, relatifs à 90 % des capitaux propres et du montant initial des prêts d’actionnaires que HPX a déjà investis, et continuera d'investir au cours de la phase de développement, dans les filiales guinéennes et libériennes participant au développement du projet Nimba.

La MIGA, qui a son siège à Washington DC, assure des projets contre les risques politiques sur un vaste éventail de secteurs, dans les pays membres en voie de développement, dans toutes les régions du monde.

Conseiller financier

Pour ce financement, BMO Capital Markets a rempli la fonction de conseiller financier et agent de placement.

À propos de HPX HPX est une société privée d'exploration et de développement minier domiciliée aux États-Unis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.hpxploration.com.

Informations

Evan Young

Tél. : +1.604.689.8765