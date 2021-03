Guinée : Bantama Sow promet d’accompagner une marque locale de sport…

CONAKRY- Pour aider à redorer l’image du sport guinéen, le ministère en charge des Sports a décidé d’accompagner la marque de l’équipementier guinéen GuiSport. L'annonce a été faite ce jeudi 11 mars 21, par le ministre d'Etat aux Sports, Sanoussi Bantama Sow.

‘’Dans un intervalle de 3 ans vous avez réussi pleins de bonnes choses. Parce que déjà ils ont travaillé avec plusieurs fédérations et ils habillent des équipes nationales de notre pays. Dans l’esprit du chef de l’État, notre mission est de se battre pour la promotion du sport et d’aider aussi toutes les personnes qui y investissent’’, a indiqué le ministre des Sports.

‘’Vous aurez notre soutien et notre accompagnement. Notre Etat qui a pour objectif de protéger ses citoyens, fera tout ce qui est de son pouvoir pour vous protéger face à la piraterie et autres méfaits. Nous allons vous aider à vendre votre image de marque et vous allez, de votre côté nous dire ce que vous ferez pour le développement du sport. Puisque d’ailleurs vous employez une quarantaine de jeunes, nous devons être en mesure de vous protéger. Je vous promets que le ministère en charge des Sports va vous aider face même à la concurrence déloyale et à vendre votre image même sur le plan international’’, a promis Sanoussi Bantama Sow.

GUISPORT est une marque conçue par des jeunes guinéens, lancée en 2017 en Guinée. "Notre ambition, c’est de transférer la technologie étrangère ici chez nous pour l’implantation d’une unité industrielle de fabrication d’équipements sportifs. C’est cela notre ambition, nous osons espérer que ça va nous apporter beaucoup d’emplois directs et indirects’’ a indiqué Boubacar Bah, directeur général de cette structure, reçu en audience par le ministre Sow.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13