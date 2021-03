Gouverner autrement : Cellou Dalein tance "amèrement" Alpha Condé…

CONAKRY- L'opposant Cellou Dalein Diallo a sévèrement critiqué Alpha Condé ce vendredi 12 mars 2021.

Alors que le dirigeant guinéen est engagé dans une dynamique de visites inopinées dans les départements ministériels pour obliger les fonctionnaires à être assidus et à adhérer à sa nouvelle vision de "gouverner autrement", le président de l'UFDG s'est maré de cette démarche.

Selon l'ancien premier ministre, le chef de l'exécutif guinéen est plus à même à assumer la fonction d'un contrôleur de dépenses dans un ministère que celle d'un Président de la République.

"Alpha CONDE est plus apte à assumer la fonction d’un contrôleur de présences dans un ministère que celle de président de la république. Il est assidu et ponctuel dans la première fonction et toujours absent dans la seconde", s'est marré le principal opposant d'Alpha Condé.

A suivre…

