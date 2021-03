Détention de Chérif Bah et cie : Un nouveau moyen de pression sur Alpha Condé…

CONAKRY-Dans la bataille pour l'obtention de la libération des principales figures de l'opposition incarcérées à la maison centrale de Conakry, une pétition vient d'être lancée.

A l'initiative des proches des prisonniers et de certains Guinéens de la diaspora, proches de l'opposition, cette pétition vise à accentuer davantage la pression sur le Pouvoir d'Alpha Condé, pour la libération de ces opposants, détenus depuis trois mois.

La pétition a été partagée des milliers de fois sur des plateformes digitales et obtenu des milliers de signatures.

"Dans la Guinée d’Alpha Condé, depuis sa réélection largement contestée, Ibrahima Chérif BAH, Ousmane Gaoual DIALLO, Cellou BALDE, Etienne SOROPOGUI, Abdoulaye BAH, Ismaël CONDE et plus de 400 autres personnes sont illégalement emprisonnées.

Leurs seuls crimes, s’être publiquement opposés au tripatouillage de la constitution et avoir dévoilé au grand jour le Hold up électoral ayant conduit à la réélection d’Alpha Condé pour un 3ème mandat.

Ces arrestations illégales et détentions arbitraires fondées uniquement sur une divergence d’opinion, constituent une violation flagrante des droits de l’Homme et de la liberté d’expression.

Les conditions de détention sont telles que, à ce jour, 4 prisonniers politiques ont déjà perdu la vie dans les geôles d’Alpha Condé.

Pendant qu'ils sont détenus, le gouvernement d’Alpha Condé interdit aux avocats internationaux des prisonniers politiques de se rendre en Guinée violant ainsi le principe fondamental du droit à la défense tout en se plaçant en contradiction totale avec le droit interne guinéen et les normes internationales.

Citoyens guinéens, citoyens du monde libre, unissons-nous afin d’exiger la libération immédiate et sans condition de tous les Prisonniers Politiques d’Alpha Condé", écrivent les initiateurs de la pétition partagée avec le slogan "Libérez les PPCA (prisonniers politiques d'Alpha Condé)".

Cellou Dalein Diallo en personne a partagé le lien de la pétition et invité à un maximum de signatures. Accusés de plusieurs infractions dont "détention et de fabrication d'armes", Ousmane Gaoual Diallo, Chérif Bah, Étienne Soropogui, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah, sont en détention provisoire. Certains d'entre eux, en plus d'autres pathologies qu'ils traînaient, ont été testés positifs à la Covid19.

A suivre…

Africaguinee.com