Bolloré Transport & Logistics en Guinée donne le sourire aux femmes de la maternité de l’hôpital Bernard Kouchner

CONAKRY-Dans le cadre de la célébration du mois de la Femme, le Groupe Bolloré Transport et Logistics a offert d'importants Kits de maternité aux femmes hospitalisées de l’hôpital Bernard Kouchner, située à Coronthie, dans la commune Kaloum. La remise de ces dons a eu lieu ce jeudi 11 mars 2021 en présence du Directeur pays Guinée du Groupe Bolloré, M. Jean-Christophe TRANCHEPAIN.

Les femmes ayant accouché et celles qui sont en attente sont les principales bénéficiaires de ce don. Le Groupe Bolloré n'est pas à son premier geste. Le lundi 08 mars, il a fait des dons similaires aux femmes hospitalisées avec leurs enfants à l’Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE) du CHU de Donka, a rappelé le Directeur Pays Guinée du groupe Bolloré.

« On est très heureux aujourd’hui de remettre des kits de maternité aux femmes qui viennent d’accoucher, pour les alléger le fardeau des finances qu’on a suite à une naissance. J’ai appris que le centre ne facturait pas les accouchements, les traitements etc. Ceci nous encourage à faire ces genres de prestations pour que le coût pour les femmes soit le moins élevé possible, qu’il puisse être supporté par les donateurs, les entreprises ou l’Etat. On est heureux d’avoir fait cette action qui fait suite à ce qu’on a fait le lundi lors de la célébration de la journée internationale des femmes. Pour nous, les Droits de la Femme, c’est aussi d’accoucher dans la dignité avec des soins efficaces qu’on a trouvés aussi bien à l’hôpital Donka qu’à ce centre Bernard Kouchner», a déclaré M. Jean-Christophe TRANCHEPAIN.

Pour le Directeur Général adjoint de l’hôpital Bernard Kouchner, recevoir ces kits où plus de 13 accouchements sont réalisés par jour, est un ouf de soulagement pour le personnel soignant ainsi que pour les patientes.

« Nous sommes très heureux ce matin (…). Nous faisons 13 à 18 accouchements par 24 heures. Nous faisons tout gratuitement. Au nom du président de la République, Professeur Alpha Condé si nous recevons une organisation qui nous vienne en aide pour l’amélioration des prestations, dans la prise en charge des enfants qui viennent ici, cela nous réjouit à plus d'un titre. Nous sommes heureux et nous ne pouvons que les remercier » s’est réjoui Dr Alseny Yattara.

Les principales bénéficiaires de ce don n’ont pas manqué de saluer et remercier le groupe Bolloré Guinée our son geste. « Nous remercions le Groupe Bolloré et nous l'encourageons à élargir de tels gestes à l’endroits d’autres femmes car ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de s’acheter des kits de maternité. Donc, si eux (les responsables du Groupe Bolloré, ndlr), ils ont eu cette initiative, nous ne pouvons que les remercier », a déclaré Aminata Touré, nouvelle maman.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28