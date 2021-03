Guinée-Nouvelle flambée de Covid : faut-il craindre une fermeture des écoles?

CONAKRY-La pandémie de covid-19 peine encore à être maitrisée en Guinée. Depuis le début de l'année 2021, le virus a repris force et se propage sur l’ensemble du territoire national.

Cette fois-ci, plusieurs écoles sont touchées par la pandémie. C’est le cas à Labé, Kouroussa et Mali Yembéring où plusieurs personnes notamment des élèves ont été testées positives au coronavirus. Le conseil scientifique alerte que la seconde vague est là.

Face à cette situation inquiétante, certains craignent une éventuelle fermeture temporaire des écoles pour freiner la propagation du virus. Cette éventualité est-elle envisagée ? Africaguinee© a cherché à interroger certains responsables de l'éducation et acteurs de la riposte pour avoir plus de précisions.

Lire aussi- Covid-Hôpitaux saturés : Témoignage choc d’une malade confinée à domicile…

Selon le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, la fermeture des écoles pour cause de covid n’est pas encore envisagée au niveau du Gouvernement.

« Un gouvernement est là, il y a un conseil des ministres, un conseil scientifique et un conseil interministériel. Donc, s’il y a une décision officielle par rapport à ça, ces structures vont l’annoncer. Et pour le moment, de toutes ces structures, aucune n’a fait une telle annonce. Ce ne sont que des mensonges », a précisé Dr Alpha Amadou Bano Barry, qui, faut-il le rappeler, en plus d'être ministre, est membre du conseil scientifique.

A l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), le responsable communication a également fait savoir qu’une décision relative à une probable fermeture des classes n’est pas à l’ordre du jour. C’est en tout cas c’est qu’a confié Monsieur Sory 2 Keira.

Selon les données du 8 mars et la mise à jour globale à la date du 9 mars 2021 de l’Anss, la Guinée totalise 17 010 cas positifs de covid19 dont 15 261 guéris et 98 décès hospitaliers.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 610-02-09-39