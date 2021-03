Communiqué de la banque UBA sur la fermeture de l’usine d’acajou ICH (INTERNATIONAL CASHEW HOLDING)

A la date du 1er Mars 2021, nous avons été informés, de l’irruption d’individus dans l’enceinte de l’usine International Cashew Holding évoluant dans la transformation des noix de cajou et appartenant à la Banque UBA. Ils y ont cassé les cadenas et chassé les vigiles en charge de la sécurité et cela sans notre informationNous avons également été surpris d’apprendre que des individus ont fait un sit-in devant la présidence pour réclamer la réouverture de l’usine.

Pour rappel, cette unité industrielle représentée par son Directeur Général, Monsieur Ihor STATIVKA, avait bénéficié de facilités de la part de notre Institution. N’ayant pas pu respecter ses engagements, nous avons entrepris les démarches légales pour le recouvrement forcé de notre créance.

Ainsi, à la date du 16 Mars 2018, le Tribunal de première instance de Conakry 2, a par jugement n° 04 condamné la société ICH au remboursement du prêt. Cette décision a été confirmée par la deuxième chambre Civile, économique et administrative de la Cour d’Appel de Conakry par l’arrêt n° 309 du 19 Juin 2018.

En exécution dudit arrêt, la banque UBA a fait saisir l’usine qui a été donc mise en vente aux enchères publiques avec un respect de la procédure requise en la matière.

Faute d’enchérisseur, l’usine est revenue à la Banque avec respect de toutes les formalités requises, dont notamment le paiement des frais d’enregistrement.

Nous tenons également à préciser que nous avons été invités au Ministère de la Justice, à la demande des Représentants de Monsieur Ihor STATIVKA qui souhaitait négocier des conditions de reprise de l’usine et du remboursement de notre créance et aujourd’hui, l’ordonnance qui a été obtenue par Monsieur STATIVKA de manière gracieuse a été rétractée par le Juge et ce de manière contradictoire ce qui explique l’exécution à laquelle on assiste.

La banque UBA tient à rassurer les anciens employés et l’opinion nationale, que son intention n’est pas de maintenir l’usine fermée. Toutes les démarches sont déjà entreprises pour trouver dans les plus brefs délais, un acquéreur qui puisse remettre l’usine en marche.

Elle se réjouit également que les manifestants ayant fait un sit-in à la présidence ne remettent pas en question le droit de propriété de UBA Guinée sur l’usine de traitement de cajou sise à Kagbelen.

La banque UBA reste fidèle à son engagement, d’accompagner Monsieur le Président de la République dans son effort de développement de notre patrie commune, la République de Guinée.

