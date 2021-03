Maison centrale : de "nouveaux ennuis" pour Foniké Mengué…

CONAKRY- L'activiste guinéen Oumar SYLLA "Foniké Mengué" a été testé positif au coronavirus à la maison centrale où il purge une peine de cinq ans, a appris Africaguinee.com.

Avant lui, Ousmane Gaoaul Diallo, Cellou Baldé ainsi que d'autres prisonniers en détention provisoire à la maison d'arrêt de Conakry, ont aussi attrapé le virus "Sars cov2" qui a fait près de 100 morts en milieu hospitalier depuis son apparition en Guinée, il y a un an.

Dans un communiqué publié ce mercredi 10 mars 2021, le FNDC a mis en garde en ces termes : "La Coordination du FNDC prend à témoin l'opinion publique nationale et Internationale et tient Monsieur Alpha Condé et son gouvernement comme les seuls responsables de tout ce qui arrivera à Oumar Sylla et ses collègues détenus politiques volontairement exposés au COVID- 19 par le régime".

A suivre…

