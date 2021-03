Lutte contre le VIH : Médecins sans frontières inaugure un PODI à Gomboyah

CONAKRY-Grâce à MSF (Médecins sans frontières), la préfecture de Coyah vient de bénéficier d’un Point de distribution (PODI) des Antirétroviraux (ARV). La cérémonie d'inauguration du centre dénommé «Mama Maïmouna » a eu lieu, ce mardi 9 mars 2021, dans le district de Gomboyah en présence des responsables de l’ONU-Sida, Médecins Sans frontières- Belgique, la Croix rouge et des autorités locales.

Bâti sur une superficie de 81 mètres carrés, ce centre de distribution des Antirétroviraux a été construit par Médecins sans frontières-Belgique à hauteur de 345 millions Gnf. Il est composé de quatre bureaux, des toilettes et d’un forage. La construction de ce Point de distribution (PODI) témoigne de l’engagement de MSF dans la lutte contre le VIH en Guinée.

« C’est avec joie que nous procédons à l’inauguration de cette structure à Coyah. MSF possède une longue histoire dans la lutte contre le VIH en Guinée. Cette histoire a débuté en 2003, à la fois à Conakry et à Guéckédou à travers un engagement initial dans les soins de santé primaire. Au fil du temps, notre appui s’est étendu à quatre centres de santé et quatre CMC, à la direction sanitaire de la ville de Conakry », a indiqué Van Der Schrieck représentant pays de MSF en Guinée avant d’évoquer les avantages de ce modèle de PODI.

« Il va participer à la décentralisation effective des PVVIH au sein de la communauté. (…) Cette structure va stimuler la participation communautaire et remettre en avant les associations de lutte contre la maladie au cœur de la prise en charge. Ensuite, l’accompagnement des patients se voudra adapté et emphatique. Ce, à travers le soutien des patients du PODI des gens connaissant la maladie et ayant une formation. Enfin, cette structure offrira un service dépistage garantissant comme il se doit, une totale confidentialité », a-t-il ajouté.

La décentralisation de la prise en charge des PVVIH (personnes vivant avec le VIH) est une stratégie inscrite dans la politique nationale du ministère de la Santé et de l’hygiène publique, mise en œuvre par le Programme national de lutte contre le Sida et les hépatites avec l’implication des acteurs communautaires. Cette politique est soutenue et accompagnée par les partenaires œuvrant dans l’amélioration des conditions de vie des PVVIH.

Le premier PODI des ARV construit par MSF Belgique qui en assure également l’appui financier a été inauguré, le 20 février 2020, à Sonfonia dans la commune de Ratoma. La gestion de ce centre est entièrement assurée par les associations des PVVIH (personnes vivant avec le VIH).

Un an après son inauguration, les résultats suivants ont été obtenus : total des patients référés au PODI (point de distribution des médicaments contre le VIH) : 213, servis 168, en attente de rendez-vous 45. Dépistage : 346 dont 87 hommes et 259 femmes. Positifs 21 dont 11 femmes et 10 hommes.

« Ces résultats prouvent à suffisance que la prise en charge communautaire est bien possible et facilite la rétention des patients dans le circuit de soins, réduit aussi la discrimination et la stigmatisation. C’est pourquoi, MSF a construit ce deuxième PODI, distribution qui vient à point nommée diminuer la charge du travail des prestataires dans les sites et ainsi répondre efficacement à l’appel du ministère de la Santé dans sa politique nationale de la décentralisation des prises en charge», a précisé Kadiatou Bobo Baldé.

Avec l’apparition de la Covid et la résurgence d’Ebola, a expliqué le représentant pays de l’ONU-Sida en Guinée, la lutte contre le VIH ne mobilise plus comme d’avant. C’est pourquoi, a-t-il ajouté, il va falloir faire les choses autrement, c’est-à-dire, faire des choses qui coûtent moins chers, donnant des résultats rapides.

"C’est dans ce cadre que rentre le PODI qui rapproche les PVVIH de services de prise en charge. Nous exprimons notre satisfaction à tous ceux qui ont contribué à l’édification de ce joyau", s’est réjoui Dr Job Sagbohan.

De son côté, le président du district de Gomboyah, Alseny Camara, au nom de sa localité, a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit des responsables de MSF, et à l’association PVVIH Sida pour les efforts consentis, à l’endroit des populations dans le cadre de la santé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28