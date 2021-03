La Fondation SMB-Winning soutient les missions du Centre de Conservation des Chimpanzés pour la conservation de l’espèce et contre le braconnage

Depuis 2019, la Fondation SMB-Winning s’engage auprès du Centre de Conservation des Chimpanzés (CCC) afin de soutenir la conservation de ces espèces dont le nombre ne cesse de diminuer, approchant chaque année un peu plus le seuil de l’extinction. Le CCC est un sanctuaire crée en 1997 au cœur du Parc National du Haut-Niger dans la préfecture de Faranah pour faire face à la situation d’urgence dans laquelle se trouve toujours les populations de chimpanzés.

La Fondation SMB-Winning s'est donnée pour mission de promouvoir et de soutenir les projets environnementaux guinéens. Elle contribue désormais à la protection de la biodiversité en s’associant au Centre dans sa mission. Née de la volonté d’appuyer les actions de protection des chimpanzés, trésor du patrimoine de Guinée, et du constat du danger d’extinction de l’espèce, la Fondation a souhaité apporter son appui à cet acteur qui agit localement pour la préservation de la biodiversité guinéenne.

Aujourd’hui, une soixantaine de chimpanzés sont présents dans le sanctuaire. Ils sont recueillis par le CCC après que leur famille ait été tués ou après avoir été capturés pour être vendus comme animaux de compagnie ou comme viande de brousse. Le but du CCC est de permettre à chaque chimpanzé de retourner un jour dans son habitat naturel en toute sécurité. Le Centre mène des campagnes de sensibilisation dans les villages et dans près de 6 écoles de la région de Faranah par le biais d’un programme d’éducation à la conservation mis en place en 2020. Il étudie également les populations sauvages du parc national du Haut-Niger par « camera trap » afin de protéger au mieux ces populations.

Néanmoins, la crise sanitaire actuelle a eu de lourdes conséquences sur le projet du CCC. Avec la fermeture des frontières, le sanctuaire n’a pas pu faire venir d’Europe le matériel ainsi que le personnel spécialisé nécessaire. Certains financements et dons ont également été bloqués jusqu’à nouvel ordre.

« Nous sommes fiers de participer au travail remarquable du Centre de Conservation des Chimpanzés en Guinée. En ces temps difficiles, il est plus que jamais nécessaire de redoubler d’efforts à tous les niveaux pour aider à la protection de cette espèce iconique et à la préservation de la biodiversité. » déclare Frédéric Bouzigues, Secrétaire général de la Fondation SMB-Winning et directeur général de la SMB.