La défense d'Amadou Diouldé dément Fabou : "Aucune convocation ne lui a été notifiée…"

CONAKRY- Ce mardi 09 mars, le Directeur Central de la police judiciaire a soutenu "mordicus" que le journaliste Amadou Dioulde aurait refusé de répondre aux convocations qui lui auraient été adressées. Ce qui, selon le Général Fabou Camara, a conduit à l'interpellation "forcée" du doyen Diouldé, dans les installations du stade 28 septembre. Sauf que la défense de notre confrère dément catégoriquement cette version du premier responsable de la DPJ.

Au micro d’Africaguinee.com, Maitre Mohamed Traore du collectif des avocats du journaliste, a apporté un démenti ‘’cinglant’’ aux propos ducommissaire Fabou Camara. Selon l’avocat, aucune notification n’a été émise à l’endroit du doyen Amadou Diouldé Diallo.

Lire aussi- Arrestation de Amadou Diouldé Diallo : les révélations de Fabou Camara…

‘’Les convocations, quand elles sont émises, elles sont destinées à être délivrées aux citoyens. Et pour que le service de police judiciaire concerné puisse rapporter la preuve qu’il a déposé la convocation au niveau du citoyen et que celui-ci l’a reçue, il y a récépissé que le citoyen délivre, avec son nom, la date de réception et sa signature. Malheureusement, un tel document n’existe pas. Donc cela veut dire que les agents se sont contentés de remplir une convocation et aller présenter ça devant le procureur pour dire que M. Amadou Diouldé Diallo n’a pas accepté de répondre.

Comment peut-il répondre à une convocation qu’il n’a pas reçue ? Je pense que le directeur central de la police judiciaire veut simplement disculper entre guillemets ses agents, parce que c’est une pratique qui commence à être constante au niveau de la direction centrale de la police judiciaire’’, a confié cet avocat.

D'ailleurs Maitre Traoré, précise qu'il y a une procédure judiciaire qui est engagée pour obtenir la mise en liberté d'Amadou Dioulde Diallo au niveau de la cour d’’Appel.

‘’On a engagé une procédure devant la cour d’Appel plus précisément devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour d’Appel pour obtenir sa liberté’’ a précisé l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée.

A suivre….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13