Guinée : Cette décision des autorités qui va soulager des millions de citoyens…

CONAKRY- C'est une décision qui va sans doute soulager des millions de guinéens ! Face au casse-tête que rencontrent de nombreux citoyens pour l'obtention du passeport, les autorités guinéennes ont décidé de décentraliser le service. Désormais le service de délivrance des passeports sera décentralisé dans les capitales régionales et autres grandes villes de l'intérieur du pays. Le processus est très avancé, a appris Africaguinee.com.

Après l’annonce de l’opérationnalisation prochaine de la délivrance des passeports dans les ambassades guinéennes à l’étranger, le ministère de la sécurité et de la protection civile a enclenché un processus de décentralisation des centres d’enrôlement, de délivrance des passeports et des cartes de séjour électroniques. L’annonce a été faite ce mardi, 9 mars 2021 par le contrôleur général de police et directeur central de la police des frontières.

Selon ce haut responsable de la police, ce processus va commencer dans certaines communes de Conakry à travers les commissariats centraux. Puis, ce sera le tour des villes des 8 régions administratives et certaines préfectures de l’intérieur du pays.

Lire aussi- Shaiful Subhan, PDG de la société IRIS: "Nous allons introduire de nouveaux passeports en Guinée..."

« Aujourd’hui force est de constater que certaines communes à Conakry notamment la commune de Ratoma, on est en train de créer un poste fixe d’enrôlement et de délivrance des passeports à ce niveau. On a déjà fini la construction des locaux, présentement on a installé les équipements. On est en train de mettre en place le système de transfert des données électroniques à partir du centre d’enrôlement et jusqu’au centre d’établissement des passeports qui se trouve à Coléyah » a annoncé M. Lamine Keita, contrôleur général de police, directeur central de police des frontières. Après Ratoma, il y a la commune de Matoto qui est prévue, a jouté l'officier de police.

"A l’intérieur du pays, nous avons retenu toutes les régions administratives, parce que l’objectif de notre activité est de rapprocher la police des citoyens. Donc, à l’intérieur du pays, les préfectures qui sont concernées sont : Nzérékoré, Kankan, Mamou, Labé, Boké, les grandes villes telles que Kissidougou, Siguiri… Dans tous ces centres de délivrance des passeports qui vont être créés, ils vont délivrer les visas et des cartes de séjour électroniques pour les étrangers d’une part et d’autre, les nationaux », a indiqué le contrôleur général de police, Lamine Keita.

Le département de la sécurité travaille d’arrache-pied pour y arriver, précise-t-il. Si tout va bien, une visite des lieux est prévue la semaine prochaine avec le Directeur général de la police nationale et le ministre de la sécurité lors de l’inauguration du centre de Nongo qui sera opérationnel. « Ce sera le centre de référence et à partir de là nous allons dupliquer dans les différents centres qui ont été cités » a martelé le directeur central de police des frontières.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28