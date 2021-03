Vindicte populaire : Un présumé voleur lynché à Kindia…

KINDIA-Un présumé voleur de motos a été lynché à mort par une foule en colère dans la nuit du lundi à mardi 9 mars 2021 au quartier Koliady 2 dans la commune urbaine de Kindia.

Mohamed Soumah est témoin. Il explique : « l’acte s’est passé aux environs de 21h. Les 3 présumés bandits m’ont trouvé à Koliah en provenance de Bamban. Les gens ont crié : au voleur. Ma moto était garée. Il a fait tomber assez de personnes dans sa fuit sur le pont de Yogontamba. C’est ainsi, j’ai cogné un d’entre eux et il est tombé. Il a fait sortir une paire des ciseaux mais, j’ai pu le maitriser jusqu’ à l’arrivée de la foule», raconte ce jeune.

Ces derniers temps, plusieurs cas de vol de motos ont été enregistrés, selon Facinet Camara, chef de quartier de Koliady 2.

« Dans la nuit du lundi à mardi, trois présumés voleurs ont fait de dégâts à Koba. Au cours de leur opération, un d'entre eux a été pourchassé de Koba jusqu'à Koliady 2. Maintenant, après avoir mis main sur lui, il a été bastonné par la foule en colère, le second a été mis à la disposition des autorités du district de Koba Pastoria qui a finalement remis ce dernier aux forces de sécurité. C’est ainsi, la CMIS et la gendarmerie sont venues la nuit dans notre quartier. Nous sommes allés à Koba Pastoria avec la gendarmerie pour savoir ce qui se passe”, explique ce responsable local.

Au moment où nous quittions les lieux, le corps de la victime était toujours sur place, le second voleur a été mis à la disposition des autorités et le 3e, quant à lui, s’est pour le moment échappé.

Depuis Kindia, Cherif Keita

Correspondant régional d'Africaguinee.com