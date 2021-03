Nongo-Déguerpissement : les frères Makanera occupent-ils la voie publique?

CONAKRY- C’est une actualité qui alimente le débat depuis quelques jours ! Les opérations de libération des encombrants physiques en cours dans la capitale guinéenne sur les voies publiques, suscitent assez de réactions et des saut-d’ humeurs.

La semaine dernière, dans une vidéo amateur devenue virale sur les réseaux sociaux, les frères jumeaux Makanera, à ‘’cœur joie’’ ont accusé le responsable de Laguipres de vouloir faire démolir leur bâtiment adossé à la clôture de la Direction générale de Laguipres.

Située dans la haute banlieue de Conakry, cette bâtisse non clôturée, dont il est question se trouve sous l’emprise de la bretelle qui quitte le port de Kaporo vers l’intérieur du quartier Nongo. Elle est construite sous forme d'annexes.

Selon des riverains, cette route sur laquelle est érigé ce bâtiment faisait 15 m de large de long en large mais a été réduite au niveau de la maison et fait désormais 10 m.

Au micro d’Africaguinee.com, le PDG de Laguipres, Maka Barry avait d’ailleurs indiqué que le titre foncier dont fait allusion Alhousseine Makanera (ancien ministre de l’information, ndlr), a été falsifié. Selon lui, dans ledit document, il est indiqué que la chaussée doit avoir 10 M de large, ce qui est carrément une aberration à ses yeux.

‘’Au fait, ils ont falsifié les documents, pour dire que la route fait 10m alors que cette route fait normalement 15 m, j’ai un titre foncier qui l’indique clairement. (…) Comment une route peut faire 15 m d’un côté et de l’autre se rétrécir pour faire 10m ?’’ s'interroge Macka Barry.

Pour leur part, les frères Makanera, disent que c’est injuste de vouloir détruire leur maison d’habitation qui n’obstrue pas du tout le passage.

‘’ Tous ceux qui sont devant les poteaux électriques sont sur l’emprise de la route, c’est une vérité. Par contre ceux qui sont derrière les poteaux ne sont pas sur l’emprise de la route. La largeur de la route équivaut à 10m, notre maison est distante de plus de 10m et demi. Ils disent que normalement que la largeur de la chaussée a été réduite parce qu’elle doit aller jusqu’à 15 m. Ce sont des balivernes parce que les mesures des routes doivent être paires et non impaires. Si tu veux faire une route tu prends le juste milieu, ici ce n’est pas ce qui a été fait. Si vous voyez ce qui été fait, la croix ne concerne que notre maison parce que c’est d’elle qu’on veut’’ a répliqué le député du RPG-Arc-en-Ciel.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13