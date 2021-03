Le programme INTEGRA contribue à l’insertion professionnelle des jeunes de Kindia

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a eu le plaisir d’inaugurer ce vendredi 5 Mars, une nouvelle infrastructure réalisée en « chantiers école » dans la préfecture de Kindia. La remise de cette infrastructure aux autorités locales est synonyme de fin de parcours d’intégration pour plus de 200 jeunes de la localité.

A travers les chantiers école, INTEGRA propose à la fois la construction d’infrastructures adaptées aux besoins de la localité et permet la formation des jeunes pour qu’ils puissent trouver un emploi valorisant leur nouveau savoir-faire. En effet, à travers la réalisation de cette piste rurale à Badarayah, ce sont 227 jeunes qui ont été formés pendant 9 mois en participant aux travaux de réhabilitation de cette dernière. D’une longueur de plus de 4 km, ce chantier a été lancé pour le désenclavement des villages de Falibagan, de Sitayah et de Kebeyah. Ces villages ont également été accompagnés par INTEGRA pour renforcer leur capacité de production agricole, et un comité villageois de gestion et des brigades d’intervention pour la maintenance de la piste ont été formés, favorisant ainsi la création d’emplois dans la région.

L’objectifs des chantiers école INTEGRA est de parvenir sur la durée du programme (2018-2022) à former près de 8 000 jeunes et de réaliser une vingtaine d’infrastructures utiles à la Guinée.

Mis en œuvre par l’agence Enabel, ces parcours d’intégration sont des dispositifs de renforcement de l’employabilité des jeunes. Ils s’articulent autour de formations pratiques des jeunes adultes aux compétences clés en milieu de travail pour leur apprendre un métier technique et faciliter leur insertion professionnelle à la sortie du parcours.

Lors de la cérémonie de remise, l’équipe d’INTEGRA ainsi que les autorités locales ont eu le plaisir de recevoir Mr Famoi Beavogui, Secrétaire général au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Mr Seny Damba, Conseiller Principal de la Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mme Delphine Perremans, Chargée d’affaire à l’Ambassade de Belgique en Guinée et Mme Krista Verstraelen, Représentante résidente d’Enabel en Guinée pour inaugurer la piste rurale : « à travers cette formation pratique, le « chantier école » vient, non seulement, renforcer les infrastructures de la région, mais surtout, donner l’opportunité à cette jeunesse de rompre avec le chômage. A travers les « Chantier école » INTEGRA, se sont près de 5 000 emplois qui seront créés sur l’axe Conakry-Mamou-Labé » a conclu Mr Seny Damba.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

Suivez INTEGRA Guinée sur Twitter | Facebook |

Suivez la Délégation de l'Union européenne en Guinée sur Twitter | Facebook |

#INTEGRA_GUINEE | #AfricaTrustFund | #UNCDF | #PNUD | #ITC | #ENABEL | #GIZ | #TeamEurope | #EUSolidarity | #AUEU | #UE