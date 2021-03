INTEGRA lance 2 nouveaux Chantiers Ecoles à Daboyah (Kindia) pour la formation de 500 jeunes

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA) financé par l’Union européenne et le programme Entreprena financé par le Royaume de Belgique, ont lancé le 5 mars 2021 deux nouveaux « chantiers école ». Ces nouveaux parcours d’intégration permettent actuellement de former 500 jeunes de 18 à 35 ans à travers la réalisation d’une piste rurale et d’un périmètre hydro agricole pour la production de l’ananas dans la zone de Kindia.

Mis en œuvre par l’agence Enabel, ces parcours d’intégration sont des dispositifs de renforcement de l’employabilité des jeunes. Ils s’articulent autour de formations pratiques des jeunes adultes aux compétences clés en milieu de travail pour leur apprendre un métier technique et faciliter leur insertion professionnelle à la sortie du parcours. D’une durée de 9 mois pour chaque jeune, le parcours d’intégration permettra de former près de 8 000 jeunes d’ici à 2022 et de créer une vingtaine d’infrastructures utiles à la Guinée.

Un périmètre hydro agricole pour permettre la production d’Ananas et 320 jeunes formés : situé à Daboyah, ce périmètre hydro agricole de 60 Ha est dédié à la production de l’ananas avec le label Guinée sous la maitrise d’ouvrage de la FEPAF et avec une participation en synergie des programmes Entreprena et INTEGRA. L’exploitation du périmètre est organisée par la fédération des planteurs de la filière fruit de la Basse Guinée (FEPAF-BG) et permettra la création d’emplois durables dans la région.

Une nouvelle piste rurale à Daboyah Koliagbé et 180 jeunes formés : d’une longueur de près de 3km, les travaux de la piste de Daboyah vont permettre de désenclaver trois secteurs de Daboyah et de créer un accès au périmètre hydro agricole de 60ha dédié à la production d’ananas. A travers ce chantier, les jeunes bénéficiaires du programme INTEGRA vont apprendre un métier et obtenir une certification pour faciliter leur insertion professionnelle dans la région. Ils seront en mesure de devenir des salariés ou des travailleurs indépendants.

Moussa Camara, président de la Fédération des Planteurs de la Filière Fruit de la Basse-Guinée (FEPAF) a expliqué que : « Le ministère de l’Agriculture nous a cédé 100 ha de terre à Daboyah pour les mettre en valeur avec la culture de l’ananas. Nous sommes maintenant entrain de démarrer les travaux pour l’irrigation de 60 ha aménageables en chantier-école. D’ici quelques mois, nous pourrons intégrer quelque 150 entrepreneurs agricoles pour entamer la production sur ce site. De nombreux emplois pourront être créés pour les jeunes. L’espoir est de décupler la production d’ananas made in Guinée grâce à cet investissement.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

