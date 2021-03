Guinée-Gouvernement: la "confidence" d'Alpha Condé sur les nominations...

CONAKRY-Pourquoi le président Alpha Condé a-t-il reconduit la quasi-totalité de ses ministres ? Le dirigeant guinéen a fait des "confidences". D'abord, il a admis qu'il a subi beaucoup de pressions, tant interne qu'externe, mais il a résisté. Pourquoi ? Alpha Condé raconte une anecdote qui est très évocatrice.

"Il y a eu beaucoup de pressions sur moi pour dire il faut changer les hommes (…) Dibo est resté presque 25 ans maire de Bouaké. Des gens ont été voir le président Houphouët Boigny à Yamouskro pour dire qu'il faut le changer puisqu'il y a longtemps qu'il est là et mettre un jeune. Houphouët a dit : il faut bien réfléchir. Dibo a beaucoup mangé, il est rassasié, mais le jeune que vous allez amener a faim.

Cela ne veut pas dire qu'il faut changer les cadres, mais il faut le faire dans la justesse. Parce que les cadres guinéens ont un défaut. Lorsqu'on les limoge, chacun va voir son groupe ethnique pour dire : on m'a enlevé parce que je suis soussou, peulh, malinké ou forestier.

Mais s'il y a des contrats de performance, c'est simple parce qu'il y a des sanctions négatives et positives. S'il réussit, il est primé mais s'il échoue il est remplacé. Dans ce cas, comment peut-il aller dire qu'on l'a changé parce qu'il ceci ou cela ? Non, on l'aura enlevé parce qu'il n'aura pas su ce qu'est le Gouverner autrement. Voilà pourquoi j'ai résisté à toutes les pressions tant externes qu'internes", a-t-il raconté devant ses ministres réunis.

Selon sa vision du militant qu'il a toujours été, Alpha Condé pense que les hommes sont perfectibles. C’est pourquoi, il dit avoir opté pour les contrats de performance qui permettront désormais de maintenir ou de démettre un cadre. "Ma conviction aussi de politique, ce qu’un ennemi d’hier peut devenir le meilleur ami demain. Comme le meilleur ami d’hier peut devenir un ennemi", fait observer le dirigeant guinéen.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113