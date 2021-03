Fête du 8 mars: les femmes à l'honneur à la Pharmacie Centrale de Guinée...

CONAKRY-Réunies autour de leur Directeur Général, les femmes de la Pharmacie centrale de Guinée (PCG-SA) ont symboliquement célébré le 08 mars ce lundi, journée internationale pour la défense des droits des femmes. Une occasion qu'a mise à profit Dr Moussa Konaté pour exprimer toute sa reconnaissance à l’égard des femmes qui se battent pour le rayonnement de la centrale d'achat.

Comme dans les années précédentes, les femmes étaient à l'honneur ce 08 mars à la Pharmacie Centrale de Guinée. Mais cette fois-ci, contexte sanitaire oblige -pandémie de Covid19- il n'y a pas eu une grande mobilisation. Ce, pour respecter les nouvelles mesures prises par les autorités pour enrayer la propagation de la maladie.

Cette année, le Gouvernement a décidé de renvoyer la célébration du 08 mars à une date ultérieure. Toutefois, le DG de la pharmacie centrale a réussi à mettre une touche particulière à cette journée pour reconnaitre le mérite de l’ensemble des femmes qui travaillent au sein de la centrale d'achat.

« Si vous prenez la pharmacie Centrale de Guinée, je le dis, souvent les femmes ont su prendre des décisions très importantes. Ce vrai, on n’a pas encore une Directrice Générale, mais j’espère qu'un jour qu’il y ait Directrice au sein de la centrale. Je pense que ce sera une fierté » a déclaré le DG de la PCG-SA.

Les femmes sont à l’avant-garde de toute la chaine ouvrière de la PCG et méritent d’occuper des postes de responsabilité, a-t-il ajouté, avant de les remercier pour cet engagement. « Merci pour tout ce qui est fait. Je sais que les efforts sont fournis pour mettre les femmes à des niveaux très élevés. Nous sommes à un ratio de 31% aujourd’hui, ce qui n’est pas du tout négligeable. Je prends l’engagement ici que nous nous battrons pour que ce ratio de responsabilité soit davantage amélioré. Ce qui suppose par conséquent qu’il faut beaucoup d’engagement et de professionnalisme », a souligné Dr Moussa Konaté.

Soucieux de rendre ces femmes beaucoup plus professionnelles et performantes, il a invité le chef service des ressources humaines à les inscrire dans des projets de formation. « Souvent, elles sont oubliées dans les projets de formations et il ne faudrait pas attendre qu’elles viennent vers vous, allez vers elles, proposez-leur des projets de formation qui leur conviennent », a-t-il instruit.

Le Directeur Général de la PCG-SA a assuré de son engagement à accompagner les femmes dans la formation. Il les a invités à davantage s'inscrire dans des programmes de formation pour se qualifier, en vue des postes de responsabilité.

"Il y a des formations en ligne et plusieurs autres types qui nous permettent d’améliorer notre façon de faire. Avec votre engagement, si vous êtes inscrites à des projets de formation, je suis sûr que vous allez davantage occuper des postes de responsabilité. Le président de la République a dit que son mandat est dédié aux femmes et aux jeunes, et au PCG-SA depuis pratiquement 2011, nous nous sommes inscrits dans la logique de rajeunir le personnel mais aussi que nous le féminisons au maximum.

Ici, les femmes s’impliquent énormément pour amener les hommes à la performance. Tous les jours vous essayez d’instaurer un climat de famille parce que le baromètre de la famille c’est la femme. Au nom de toute la direction générale, je vous félicite et vous remercie pour ce climat que vous avez su créer au sein de la pharmacie centrale » a déclaré le DG de la PCG-SA.

De son côté, la porte-parole des femmes travailleuses de la Pharmacie Centrale de Guinée, a remercié le président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de fournir à l’endroit des femmes. La coordinatrice des agences régionales de la PCG-SA, Dr Gnalen Camara, a aussi remercié la direction générale et Dr Moussa Konaté, pour la promotion de la gente féminine et l’allègement des barrières ménagères.

