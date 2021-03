Fête du 08 mars : Bolloré Transport & Logistics en Guinée offre des kits aux femmes hospitalisées de l'Institut de Nutrition et de Santé de Conakry...

A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, Bolloré Transport & Logistics en Guinée a offert à Conakry, des dons aux femmes hospitalisées avec leurs enfants à l’Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant (INSE) du CHU de Donka.

En présence du Dr Ibrahima Sory DIALLO, Directeur Général de l’INSE, ce don composé de kits d’hygiène pour les nourrissons a été remis à la centaine de bénéficiaires par Jean-Christophe TRANCHEPAIN et Anthony SAMZUN, respectivement Directeur Général de Bolloré Transport & Logistics en Guinée et Directeur Général de Conakry Terminal.

« Nous sommes ravis d'avoir été identifiés comme structure sanitaire bénéficiaire pour cette donation destinée aux mères des nourrissons hospitalisés. Tout le personnel de l’Institut et les femmes hospitalisées expriment leur gratitude. Ce service qui permet la prise en charge de 120 enfants dans les domaines de la néonatalogie la nutrition et la cancéro-hématologie joue un rôle stratégique dans notre pays. », affirme Dr Ibrahima Sory DIALLO.

« Chaque année, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale des Femmes, nous initions et réalisons une action de solidarité en leur faveur. Ces actions s’inscrivent en droite ligne de la politique RSE de notre Groupe pour protéger, éduquer et accompagner la jeunesse », a exprimé Jean-Christophe TRANCHEPAIN.

Bolloré Transport & Logistics a en effet pu soutenir différentes organisations œuvrant en faveur des femmes et de la jeunesse à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes. Le Groupe s’est notamment engagé aux côtés de la maternité d’Ignace Deen et le centre de santé communale de Ratoma en 2018, l’ENAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers) en 2019 et la Mairie de Kaloum en 2020.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. L’entreprise a investi plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que les conteneurs. Certifié ISO 9001 :2015, Conakry Terminal participe également aux objectifs de Bolloré Transport & Logistics en Guinée pour contribuer au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics en Guinée mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

www.bollore-transport-logistics.com

