Arrestation de Amadou Diouldé Diallo : les révélations de Fabou Camara…

CONAKRY- Qu'est-ce qui a prévalu à l'arrestation du journaliste Amadou Dioudé Diallo ? Le Général Aboubacar Fabou Camara a fait des révélations ce mardi 9 mars 2021. Le Directeur de la DPJ (direction centrale de la police judiciaire), a révélé qu'avant son interpellation, trois convocations ont été adressées à notre confrère. Des convocations qu'il n'aurait répondues.

"Quand il était question d’analyser les propos de monsieur Amadou Diouldé Diallo, nous avons été saisis par le Parquet Général nous demandant de le rechercher, le situer et l’interpeller sur les faits dont nous avons été informés. On a transcrit cette déclaration. Et nous avons constaté une infraction grave. Et c’est cette infraction qui nous a poussés à lui adresser une convocation par voie d’huissier. C’était une première convocation.

Ensuite, une deuxième convocation lui a été adressée, il n’a pas répondu. Et une troisième convocation basée sur la comparution forcée est délivrée. Puisqu’il n’a pas répondu, on a rendu compte au parquet qui a pris une décision de le faire comparaître de force. Suite à cela, il s’est rendu à une place publique qui est le stade du 28 septembre. Nous nous sommes présentés à lui et nous l’avons interpellé sans aucune violence. Donc ce n’est pas une descente musclée", a expliqué M. Fabou Camara.

