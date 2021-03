Sénégal : Ousmane Sonko libéré, l'armée dans les rues de Dakar…

CONAKRY- L'opposant Sénégalais Ousmane Sonko a bénéficié d'une liberté provisoire ce lundi 8 mars 2021.

Son arrestation, le 03 mars dernier, a plongé le pays dans une spirale de violences sans précédent.

Cinq morts et des dégâts importants ont été enregistrés pendant les trois jours de heurts ayant suivi l'arrestation de M. Sonko.

De nouvelles manifestations étaient annoncées ce lundi 8 mars 2021 par des partis politiques et des organisations de la société civile, mais le pouvoir a réquisitionné l'armée pour prévenir de nouveaux troubles, notamment dans la capitale.

Des blindés ont postés dans certains lieux stratégiques de Dakar.

Accusé de viol et menace de mort, Ousmane Sonko a été arrêté le 03 mars pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée alors qu'il se partait répondre à la convocation du juge.

