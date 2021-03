Journée des Droits de la Femme: le "poignant" message de Nadia Nahman...

A toutes les femmes de ma vie !

A Celles qui m’inspirent ! A Celles qui me font vibrer ! A celles qui me redonnent foi en l’humanite !

A celles qui m’ont appris que mon bien-etre physique et mental etait suffisamment important pour en faire assumer l’entiere responsabilite a un tiers, fut-il un conjoint !

A celles qui m’ont appris la dignite, la fierte, la fidelite, l’amitie, la loyaute ! A celles qui m’ont appris que l’humilite precede la gloire ! A celles qui m’ont appris que mon genre n’induisait ou ne garantissait rien ! A celles qui m’ont appris a me jouer et a dejouer les certitudes auxquelles sont associees le sexe dont je suis dotee !

A celles qui m’ont appris a donner des coups, a en prendre et a en esquiver ! A celles qui m’ont appris la grandeur du pardon ! A celles qui m’ont appris que ma plus grande richesse est ma liberte de choix ! A celles qui m’ont appris que l’education est l’outil de desalienation et d’autonomisation le plus puissant qui soit !

A celles qui m’ont appris a ne pas douter de moi, meme devant Jeff Bezos, Elon Musk et Dangote reunis ! A celles qui m’ont appris le respect de soi et le respect de l’autre ! A celles qui m’ont appris la tolerance et la resilience ! A celles qui m’ont appris que le bonheur est fait d’imperfections ! A celles qui m’ont appris a me remettre en question perpetuellement et a me mefier des certitudes car la vie met a mal les verites que l’on croyait inebranlables !

A celles qui m’ont appris que la feminite n’est pas reduite a la seule fonction maternelle ! A celles qui m’ont appris que je pouvais aspirer au pouvoir, a l’autorite, a la reussite sans perdre ma feminite, sans la transcender ! A celles qui m’ont appris que j’avais le droit de m’agiter, de courir, de parler haut et fort, de relever des defis, d’avoir de l’ambition !

A celles qui m’ont appris qu’il n’y a pas de cerveau pretendument masculin ou feminin et que le cerveau est modele par son environnement et ses sollicitations, plus que par sa carte chromosomique et genetique ! A celles qui m’ont appris a ne pas me renier et a apprendre de mes echecs !

A toutes ces femmes, je vous dis MERCI !

Nadia NAHMAN