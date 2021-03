Guinée : "Ce qu'on ne vous a pas dit" sur l'âne trouvé au siège de l'UFDG…

CONAKRY-Alors que le siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée est fermé et placé sous surveillance sécuritaire depuis bientôt six mois, un âne "suspect" a été aperçu dans ses alentours le samedi 06 mars.

L'animal était attaché sous un petit hangar, un homme assis à côté, alors que le parti de Cellou Dalein Diallo bataille au plan judiciaire pour obtenir la levée de l'occupation de son siège. Il a déjà été débouté à deux reprises, d'abord en première instance, ensuite à la Cour d'Appel. L'affaire peu ordinaire, a bruyamment agité la toile, sur fond d'interrogations.

Certains vont jusqu'à accuser le "Pouvoir" de vouloir jeter un "mauvais sort" sur le lieu emblématique de rassemblement du principal parti d'opposition, aujourd'hui "groggy" par l'emprisonnement de plusieurs de ses responsables.

Si dans certaines contrées du pays cet animal solide sert de moyen de transport de bagages, à Conakry, il est rare de voir un âne. D'où l'origine des spéculations et de la controverse suscitées par la présence de cet âne au siège de l'UFDG. Mais comment s'est-il retrouvé là ? Qui l'a envoyé ?

Africaguinee© a interrogé certains voisins. Selon Oumou Hawa, voisine directe du siège, l’animal a été aperçu seul au niveau du siège. Qui l’a envoyé ? Elle ne le sait pas.

« Lorsqu’on se réveillait, il faisait déjà jour. L’âne était là, c’est bien vrai. Mais comment il est venu, je ne saurais vous le dire. Cependant, ceux qui revenaient de la mosquée, nous ont confié avoir vu l’âne traversé seul la route » a-t-elle confié.

Un journaliste d’Africaguinee© qui s’est rendu ce lundi 8 mars 2021 sur les lieux a constaté que l'âne n'était plus là. Qui l'a déplacé ? Notre interlocutrice dit qu'elle ne le sait pas non plus.

Mais selon un agent de police trouvé sur les lieux, c’est quelqu’un qui est venu prendre l’animal au siège. « L’âne était arrêté ici. Mais puisqu’on vient à tour de rôle, nous ne savons pas qui l’a envoyé. On l’a quand-même trouvé ici. Et c’est un monsieur qui est venu le détacher et partir avec », a précisé cet élément de la police, posté sur les lieux.

La présence cet herbivore au siège de l’UFDG, principal d’opposition a suscité beaucoup de commentaires sur la toile. Interrogé par Africaguinee.com sur la présence "suspecte" de cet animal, le coordinateur adjoint de la cellule de l'UFDG a banalisé.

"Un âne sacrificiel au siège de notre parti, équivaut pour moi à la présence d'un mouton, une chèvre ou un chien", a dit Joachin Milimouno.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28