Dossier trafic de cocaïne : l'avocat de Mamady Kaba dénonce des incohérences

CONAKRY-Le rapport d’étape de la commission rogatoire mise en place dans l’affaire dite de trafic de cocaïne suscite des polémiques. L’avocat de Mamady Kaba, l’une des personnes inculpées dans cette affaire, dit avoir relevé des "incohérences et des manquements", qui constituent, dit-il, une violation du droit à la présomption d’innocence de son client.

Arrêté en marge de la saisie, le 5 janvier, des 177 plaquettes de cocaïne à son domicile à Nongo dans la commune de Ratoma, Mamady Kaba est inculpé au même titre que 7 autres guinéens et un expatrié monténégrin, selon le compte rendu de la commission rogatoire. L'avocat de monsieur Kaba bat en brèche les conclusions du rapport, qui selon lui, est truffé d'incohérences.

« On constate des incohérences dans le rapport d'étape de la commission rogatoire notamment sur la situation des deux expatriés sur lesquels, la drogue a été saisie et qui ne sont pas aux arrêts. Ensuite, les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas présentes ne sont pas connues. Il a fallu certainement que les gens prennent la décision de les libérer. Comment ont-ils quitté le territoire national ? Cette question reste posée. C'est pourquoi, nous estimons que l'enquête menée devant la commission rogatoire a des insuffisances et des incohérences. Monsieur Issa Kaba (le frère de Mamady Kaba, Ndlr) a agi par voie de presse, en accusant son grand frère d'être responsable de ce dossier de trafic de cocaïne. Il l'a dit le 1er mars dernier. Il a soulevé la culpabilité de son frère en disant que c’est celui-ci qui l'a mis dans cette affaire. Donc le fait de culpabiliser son grand frère, par voie de presse, constitue une violation de la présomption d'innocence de M. Mamadi Kaba », a dénoncé l’avocat Me Yaya Konaté au cours d’une conférence de presse, ce lundi 8 mars 2021.

Après l’éclatement de cette affaire de trafic de cocaïne, le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Dixinn, Ousmane Koumbassa, avait mis en place, le 22 janvier 2021, une commission rogatoire. Celle-ci regroupe l’Office centrale antidrogue (OCAD), de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), la Section de recherche PM3 de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la douane et la Préfecture maritime. Ces organismes ont été commis « à l’effet de procéder à des fouilles domiciliaires, perquisitions des personnes soupçonnées d’avoir participé en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices à l’importation, au transport, au stockage de 100 plaquettes de cocaïne».

A ce stade de l’enquête, 29 personnes ont été interpellées et entendues, 8 sont déférées dont 3 gendarmes, 3 policiers et 2 civils.

Affaire à suivre...

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

