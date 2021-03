Boké : la société AMR offre un Centre de couture moderne à la population de Guilléré

Dans le cadre du respect de ses responsabilités sociétales et environnementales, la Société française Alliance Minière Responsable (AMR) vient d’offrir un centre de couture moderne à la population du district Guilléré dans la commune urbaine (CU) de Boké.

La remise officielle dudit centre a eu lieu ce dimanche 7 mars 2021 en présence des autorités préfectorale et communale ainsi les partenaires de terrain de la société AMR qui, au-delà de l’exploitation minière, œuvre dans le cadre de l’autonomisation financière des femmes et jeunes, la lutte contre la pauvreté et le chômage chronique des jeunes.

La réalisation de ce centre dont les travaux ont duré trois (03) mois, est le fruit d’une sincère collaboration entre les communautés et la Direction générale de l’entreprise AMR qui a mis les jeunes et femmes au centre de ses préoccupations majeures pour mieux participer au développement des collectivités locales de la préfecture de Boké.

Dans son discours, le président de la jeunesse de Guilléré, Mamadouba Niaissa a, au nom de sa communauté, sollicité auprès de l’entreprise AMR, la réalisation d’un système d’électrification et d’un forage pour le bon fonctionnement du centre.

A la commune, il a demandé le reprofilage de la route Guilléré-Boké-centre sur une distance de 7 Km.

En réponse, le premier vice-maire de la commune urbaine de Boké, Mohamed Aly Camus Camara s’est exprimé en ces termes : « Nous adressons toutes les félicitations de Boké pour ce travail gigantesque. Ces réalisations prouvent à suffisance, l’utilité des sociétés minières. Ça répond à l’attente du président de la République, Pr Alpha Condé ».

Plaidant pour l’emploi de la main d’œuvre locale au sein de la société AMR, M. Camara a invité la population bénéficiaire à l’entretien régulier de ce bijou et au renforcement de la cohabitation pacifique avec les entreprises minières pour booster le développement local.

Selon le Directeur général adjoint (DGA) de la société AMR à la cérémonie, M. Sony Doumbouya, « notre souci majeur est de contribuer au développement de la jeunesse de Boké, des communautés riveraines. Nos remerciements à nos partenaires notamment, la SMB pour la qualité de la collaboration qui nous lie".

L’objectif du présent projet, a-t-il soutenu, « est de contribuer à la lutte contre la pauvreté en milieu rural, au développement des jeunes et des femmes rurales qui méritent d’être accompagnées dans la mise en œuvre de leurs projets socioéconomiques ».

Pour le directeur régional des Mines de Boké, Sékou Yaffa Sylla, cette action salutaire s’inscrit dans le contenu local et la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Invitant la jeunesse à se former davantage pour être le flambeau de leurs localités respectives, M. Sylla a lancé un appel pressant aux autres sociétés minières à emboîter le pas à AMR pour vaincre la pauvreté en zone rurale.

Il a, par ailleurs, invité les jeunes et femmes de Boké à oser innover pour faire de ce centre une référence dans la région de Boké.

Ouvrant le centre de couture moderne de Guilléré, le secrétaire général chargé des collectivités locales de Boké, Jean Béavogui, a indiqué que ce bijou vient lancer le développement de Guilléré. Nous invitons la jeunesse à l’entretien du centre qui doit être une autre arme pour lutter contre la pauvreté.

Plus loin, le général des collectivités a confié la société AMR à la population bénéficiaire avant de demander à la commune de tout mettre en œuvre pour reprofiler la route Guilléré-Boké-Centre pour accroître le taux de fréquentation du Centre.

A préciser que la Société AMR a équipé le centre de couture moderne de Guilléré avec dix (10) machines à coudre, 16 chaises en bois, 08 bancs en bois, 02 tables en bois, 01 placard à trois étagères, 02 caisses métalliques, 04 fer à repasser à usage de charbon de bois, 10 paires de ciseaux, 10 centimètres, 15 mètres de tissus à bande, 02 boîtes d’huile de machine, 10 fils à coudre, 02 règles, 02 boîtes de craie, 02 poubelles, 05 sceaux, 01 kit de lavage des mains, 05 serpillères, 02 brosses de douche, 01 balai, 05 bouilloires, 01 tabouret en plastique, 02 gobelets.

Pour rappel, le district de Guilléré compte en son sein 2.300 habitants pour sept (07) secteurs fortement ancrés dans l’Elevage et l’Agriculture.

Avant de quitter Guilléré, les autorités ont visité le Champ maraicher du groupement Limanya soutenu par AMR. C’est un groupement qui évolue dans la culture de tomates, piments, carottes, gomboss et d’aubergines.

A noter que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations de satisfécits aux responsables de la société et quelques agents de la société AMR.

Et Romain Girbal notre Directeur général, a rajouté que « la réalisation de ce beau projet a pu se faire grâce au soutien des communautés de Boké et nous les en remercions vivement. Nous souhaitons continuer à collaborer activement avec elles dans un partenariat gagnant-gagnant ».