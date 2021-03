Alpha Condé : " Les ministres ne prennent pas au sérieux mes directives…"

CONAKRY-Le président Alpha Condé, qui entend faire de sa vision de “gouverner autrement”, une réalité a fait un constat peu reluisant ce lundi 8 mars 2021, dans certains départements ministériels où il a effectué une visite inopinée.

Le président de la République, qui s'est rendu dans trois départements ministériels aujourd'hui s'est insurgé contre l'insubordination de certains de ses ministres qui selon lui ne prennent pas aux sérieux ses directives.

Au ministère de la ville et de l'aménagement du territoire, le chef de l'Etat a constaté 4 absences, contre 37 au ministère de la santé et 4 autres au département de l'hydraulique et de l'assainissement.

«Je vois que les ministres ne prennent pas au sérieux mes directives. Je constate qu'il y a beaucoup d'absents", a déploré le président Alpha Condé.

Ces absences irritent le chef de l'Etat qui estime que ses ministres sont en train de fouler au sol ses directives. Il a condamné ces absences et a ordonné aux chefs des départements concernés de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des absents.

Les sanctions vont de l'avertissement jusqu'à la radiation de la fonction publication. Alpha Condé a exigé à ce que les copies des sanctions lui soient communiquées et affichées aux départements concernés.

