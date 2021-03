Déguerpissement : Maka Barry dément les frères Makanéra et fait des révélations…

CONAKRY- C’est une réaction qui ne s’est pas fait attendre ! Accusé à tort ou à raison par les frères Makanera d'être responsable de leur "malheur", le patron de la compagnie de sécurité Laguipres vient d’apporter des précisions sur cette histoire qui fait jaser.

En exclusivité sur Africaguinee.com, Macka Barry est sorti de ses gonds, expliquant qu'il est accusé à tort les Makanéra. Il précise cependant qu'un différend l'avait opposé il y a près de quatre ans aux frères Makanera.

‘’Tous les deux Makanera habitaient ce quartier (Nongo, ndlr). Celui qui m’a vendu la maison a laissé un espace entre la clôture et la route. Les frères Makanera sont venus pour dire que c’est un terrain. A l’époque, lorsqu’ils ont voulu y construire une maison, je n’avais même pas encore acheté ce bâtiment qui me fait office de bureau actuellement. Mais je m'étais opposé. D’ailleurs, le propriétaire avait même porté plainte’’, a déclaré le PDG de Laguipres.

Entre temps, explique Macka Barry, Makanera Alhousseine a été nommé ministre de l’Information, et a fait envoyer des gendarmes sur les lieux pour forcer et construire le bâtiment qui est aujourd'hui, dans le viseur du département de la ville. Dans ses explications, le patron de cette entreprise de sécurité, dit avoir mené des démarches pour amener les autorités à voir ce qui s’y passe.

‘’Quand j’ai racheté ce bâtiment qui me sert de bureau, j’ai posé ce problème devant le ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire. Ils sont effectivement venus marquer le bâtiment et ils ont dit qu’ils allaient le faire tomber. C’est à la suite de ça que Makanera est allé voir le Secrétaire Général du Département de l’époque pour faire annuler cette décision de démolition’’ a-t-il dit. Il accuse l’ex ministre Makanera d'avoir fait falsifier des documents.

‘’Au fait, ils ont falsifié les documents, pour dire que la route fait 10m alors que cette route fait normalement 15 m, j’ai un titre foncier qui l’indique clairement. (…) Comment une route peut faire 15 m d’un côté et de l’autre se rétrécir pour faire 10m ?’’, s'interroge Macka Barry.

Menaces de mort…

Et de poursuivre : ‘’ C’est ce qui s’était passé. (…) Comme à l’époque, on avait eu un différend, cette fois-ci, lorsque le bâtiment a été marqué, ils chantent sous tous les toits comme quoi c’est moi Macka Barry qui suis à l’origine de ce qui leur arrive aujourd’hui. Ils m’ont même menacé de mort’’, a-t-il raconté. Le PDG de Laguipres Security lance un appel au chef de l’Etat et aux autorités en charge de l’Aménagement de la Ville.

‘’ Je demande aux autorités de faire le déplacement sur les lieux pour constater ce qui se passe ici. Tout ce que je demande au chef de l’Etat, puisque c’est lui a initié des reformes, d’envoyer des experts qu’ils observent la route telle qu’elle est. C’est tout ce que je demande’’, a souhaité Macka Barry.

