Déguerpissement à Conakry : les jumeaux Makanera s'opposent à la casse de leur bâtiment

CONAKRY-Les opérations de libération des encombrants physiques en cours à Conakry sur les voies publiques continuent de faire parler d'elles. Si de nombreux citoyens anonymes ont assisté impuissants à la casse de leurs maisons, ou lieux de travail, certains s'y opposent.

C'est le cas des jumeaux Makanéra. L'un est député du RPG à l'Assemblée Nationale, l'autre commissaire au compte de l'UFR à la CENI (Commission Electorale Nationale indépendante). Ils estiment qu'ils sont victimes d'une "injustice". Dans une vidéo amateur devenue virale sur les réseaux sociaux, ies jumeaux justifient leur position. Ils accusent le responsable de Laguiprès d'être responsable de leur malheur.

"C’est une injustice de vouloir détruire ce bâtiment. Tous ceux qui sont devant les poteaux électriques sont sur l’emprise de la route, c’est une vérité. Par contre ceux qui sont derrière les poteaux ne sont pas sur l’emprise de la route. La largeur de la route équivaut à 10m, notre maison est distante de plus de 10m et demi. Ils disent que normalement que la largeur de la chaussée a été réduite parce qu’elle doit aller jusqu’à 15 m. Ce sont des balivernes parce que les mesures des routes doivent être paires et non impaires. Si tu veux faire une route tu prends le juste milieu, ici ce n’est pas ce qui a été fait. Si vous voyez ce qui été fait, la croix ne concerne que notre maison parce que c’est d’elle qu’on veut.

Je vais vous dire une chose, le patron de Laguipres a déposé une plainte contre nous au ministère de l’Habitat (…), plainte dans laquelle il dit que nous sommes dans l’emprise de la route et qu’il voudrait que la maison soit détruite pour d’ailleurs en faire un parking. Je leur ai dit que si le bâtiment est sur la route, il doit être détruit pour que la route soit libérée. Mais après aucun parking ou un autre bâtiment ne sera plus érigé à cet endroit. La vérité, ma maison n’est pas sur l’emprise de la route, ce sont des gens qui ont été corrompus pour marquer mon bâtiment. Le Pouvoir n’a pas dit de faire l’injustice dans ce processus (…), nous avions dit à l’Assemblée Nationale s’il s’avère qu’une maison n’est pas sur l’emprise de route et qu’elle soit détruite de porter plainte. Il y a plus de deux semaines, nous avions convoqué le ministre de la Ville au Parlement puisque nous lui avons dit que nous ne sommes pas d’accord sur ce qui est en train de se passer actuellement. Cherchons à savoir qui a mis la croix pour que ce bâtiment fasse l’objet de démolition", indique le député Alhousseine Makanéra Kaké.

Son jumeau Dr Alhassane Makanera (juriste) abonde dans le même sens en indiquant que dans le droit, il est dit : "si tu ne te défends pas, il ne va pas te défendre".

"Je vous dis ici, si tous ceux qui avaient été victimes d’injustice s’étaient levés pour aller voir l’autorité, cette dernière allait nous protéger. Dans l’état actuel des choses, l’autorité ne peut pas savoir pas si tu es victime ou pas tant qu’elle n’est pas saisie. Il est écrit partout que le pouvoir ne doit pas faire l’injustice mais de faire marcher les lois de la république.

Ce problème existe depuis 2004 (…), c’est la 3ème fois que ce bâtiment est marqué par des croix. Pour la toute première fois, Barry est venu me voir pour me dire de lui vendre cet endroit, j’ai dit NON. Il m’a ensuite proposé de le lui prêter ou faire louer, j’ai encore opposé un niet catégorique. Il m’a ensuite dit que si je ne lui vendais pas ici qu’il l’achètera avec les autorités du pays. Il a corrompu des gens à la commune pour cela d’ailleurs. J’ai toutes les preuves. D’ailleurs ils sont partis élaborer des plans pour dire qu’après mon bâtiment c’est l’impasse, il n’y a rien après. C’est après qu’on est parti au ministère qui a dépêché une délégation pour venir constater les faits.

Ce Barry a fait mettre un signe de démolition puisqu’il a corrompu les gens dans ce sens. D’ailleurs ces gens de la commune, dont un Bangoura ont vendu une route à 12 millions dans le quartier Kobaya, les gens en souffrent, j’ai toutes ces preuves. Nous allons faire soulever les gens contre l’injustice. Il est mon voisin à Kobaya et je porterais plainte contre lui en pénal parce que j’ai par devers moi des preuves tangibles", a expliqué M. Alhassane Makanéra.

Nous y reviendrons…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113