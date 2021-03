Université Julius Nyéréré : Abdoulaye Dansoko meurt en plein cours…

KANKAN-Un étudiant est décédé en plein cours à l'Université Julius Nyréré de Kankan ! Abdoulaye Dansoko, étudiant en administration des affaires a trouvé la mort dans sa salle de cours, d'une crise cardiaque.

Interrogé ce samedi 06 Mars 2021 par notre correspondant, le responsable de la salle de classe a expliqué que le défunt ne se plaignait de rien.

"On était en plein cours lors qu'il a piqué une première crise cardiaque. On a pu le réanimer dans la salle et il se portait bien en ce moment.

Quelques minutes encore, il est tombé d'une seconde crise cardiaque. Automatiquement, nous avons contacté le médecin de l'Université. Après l'avoir examiner, on l'a évacué à l'hôpital régional. Il était déjà mort avant l'arrivée", a expliqué Lancei Bérété.

Pour l'heure, nous n'avons pas pu obtenir les réactions des autorités universitaires.

A suivre…

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com