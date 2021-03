Filière anacarde : Mohamed Diaouné élu président de l'IFA-Guinée

CONAKRY-Le Bureau National de l’Interprofession de la Filière Anacarde Guinée a un nouveau président ! Il s'agit de M. Mohamed Diaouné, élu président de l'IFA-Guinée ce vendredi 05 mars 21, en marge de l’atelier national axé sur la compétitivité de la chaine de valeur du Cajou guinéen. L’évènement a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place.

Cet atelier d’informations et de formation de la filière anacarde Guinée qui s’est ouvert ce vendredi réunit tous les acteurs de la filière anacardes. Producteurs, exportateurs ou transformateurs venant de Boké, Koundara, Kankan, Siguiri, Mandiana, Faranah, ont pris à ces deux jours d’activités ayant abouti à la mise en place de ce nouveau bureau national dont Mohamed Diaouné aura désormais la lourde tâche de diriger.

« Tout le monde est là. Cette importante mobilisation nous a montré combien de fois les producteurs s’attendaient à l’installation de cette interprofession de la production qui va aider à organiser toute la chaine de l’anacarde. Donc, je suis très heureux que tout ce monde-là ait porté sa confiance sur moi pour conduire les destinées de l’inter profession de l’anacarde en Guinée », a déclaré M. Mohamed Diaouné, interrogé par Africaguinee.com.

En Guinée, la production du cajou a connu une augmentation ces dernières années grâce à l’initiative présidentielle. C'est pourquoi une réorganisation du secteur s’impose à tous les acteurs, a-t-il ajouté.

« Ces dernières années la production guinéenne est en train de grandir, il y a beaucoup de nouvelles plantations qui sont en train de pousser avec cette initiative présidentielle qui donne gratuitement la semence aux producteurs. La production a grandi, il y a un besoin d’organiser la filière de la production jusqu’à l’exportation. Cela veut dire qu'il faut organiser les producteurs, augmenter les bonnes pratiques agricoles et les aider à améliorer leurs productions et surtout, améliorer la qualité des produits qui proviennent de leurs plantations. Donc, il y a question d’organiser la chaine de valeurs des producteurs, des commerçants, des exportateurs puis les transformateurs pour qu’on puisse produire ici, en Guinée et transformer localement » a indiqué le nouveau président de l'IFA-Guinée (Interprofession de la filière anacarde de Guinée).

A peine élu, Mohamed Diaouné annonce que son équipe et lui vont rapidement entamer l’élaboration d’un plan d’action. Et cela va commencer par un travail de fond. « Nous avons fait un travail de fond, un diagnostic non exhaustif mais qui tient compte des préoccupations de tous les maillons de la filière et nous devons sortir rapidement un plan d’action pour commencer à apporter des solutions aux problèmes que les différents acteurs ont étalés. Et cela nécessite la collaboration de tous les acteurs des différentes zones de production. Il y a aura des missions que nous allons déployer dans toutes les zones de production pour travailler avec tous les producteurs, connaitre leurs difficultés et apporter des solutions pour une meilleure organisation de la filière pour que tout le monde puisse profiter de cette filière", a-t-il annoncé.

L'organigramme de la nouvelle équipe dirigeante est composé comme suit :

1-Président du conseil d’administration : Mohamed Diaouné

2-Vice-président chargé de la production : Elhadj Mansa Moussa Sidibé

3- Vice-président chargé de la commercialisation intérieur : Fodé Diakité

4- Vice-président de la commercialisation extérieur : Alpha Madiou Barry

5-Vice-président chargé de la transformation : Ibrahima Diaouné

6-Trésorier Général : Mahmoudou Diaby

7-Président du comité de surveillance : Ibrahima Khalil Konaté

8-Vice-président du comité de surveillance : Mme Bérété Sira Touré

9-Rapporteur : Mohamed Saloum Traoré

10-Rapporeur : Fodé Kaba Diakité

11-Président de la commission recherche et développement : Boubacar Cheick Bangoura

12-Membre commission recherche et développement) : Mamadou Camara

13-Membre commission recherche et développement : Mme Dabo Fatou Ndao

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28