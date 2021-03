Alpha Condé fait un aveu : "Tout seul je ne peux réussir…"

CONAKRY- S'exprimant ce vendredi 05 mars, le dirigeant guinéen a appelé ses compatriotes à un changement de mentalités et à privilégier l’intérêt général. Avouant que "seul il ne pourra réussir", Alpha Condé assure qu'avec son Gouvernement, ils ont mesuré l’ampleur de l’urgence des défis auxquels le pays est confronté.

Pour son nouveau mandat, le Chef de l'Etat annonce qu'une attention particulière devrait être accordée au pilier d’une gouvernance vertueuse qui visera la restructuration de l’admiration dans la lutte acharnée contre la corruption, les malversations financières et des détournements des deniers publics, le contrôle et les audits de la gestion des ressources allouées aux collectivités à la base, l’amélioration du bien-être social et des initiatives des programmes en faveur des jeunes ainsi que l’environnement.

"Mon ambition de toujours a été d’apporter aux guinéens le bonheur, à la Guinée la prospérité et le renouveau démocratique. Mais tout seul je ne peux réussir malgré mon engagement et ma détermination personnelle. J’ai besoin de l’appui et du soutien du gouvernement, de l’ensemble de l’administration et du peuple. Le changement est notre affaire à tous (…), commençons par changer nos habitudes et nos mentalités. Chacun de nous doit privilégier l’intérêt général dans tout ce qu’il fait et entreprend. La Guinée avant TOUT", a invité le Chef de l'Etat.

