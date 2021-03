INTEGRA sensibilise et forme 532 jeunes pour favoriser leur insertion socio-professionnelle !

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a organisé du 25 janvier au 26 février 2021 sur l’axe Conakry-Coyah-Mamou des ateliers de sensibilisation et de formation sur les compétences de la vie courante au profit de 532 jeunes dont 230 femmes et 302 hommes. Ces jeunes guinéens de 18-35 ans sont diplômés sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés. Ces ateliers de sensibilisation et de formation ont pour objectif de renforcer les qualifications professionnelles des jeunes afin de faciliter leur intégration socio-économique.

Au cours de cette formation mise en œuvre à travers le PNUD, ces jeunes ont suivi des modules sur la citoyenneté, le leadership & le développement personnel, sur comment réussir en Guinée, sur la communication et reçu des supports vidéo disponibles en Français et dans les principales langues. Les sessions de formation et sensibilisation, se sont déroulées principalement sous forme de causerie éducative au cours desquelles ont été utilisées des boîtes à images et des vidéos ludiques afin de faciliter la compréhension des bénéficiaires. Les modules ont été dispensés en français, soussou, malinké et poular permettant ainsi l’accessibilité des messages à tout(e) participant(e) quel que soit son niveau d’éducation.

Yarie Camara, jeune femme évoluant sur le chantier-école Sonfonia à Conakry s’exprime en ces termes : « je suis heureuse à un point que vous ne pouvez imaginer. J’ai été déscolarisée en 6e année et je peinais à trouver un sens à ma vie. Avant d’intégrer ce parcours, je gagnais de l’argent mais ne savais pas comment le gérer, je le dilapidais pour dire vrai. Je n’avais aucune notion de gestion financière et me disais que peu importe la somme gagnée en Guinée, cela ne me permettrait pas de réaliser mes rêves. Aujourd’hui, grâce à ces ateliers de sensibilisation et de formation, je me rends compte que la migration irrégulière n’est pas la solution. Je suis motivée à prendre mon destin en main et à réussir chez moi ici, en Guinée ».

Au sortir de ces ateliers de sensibilisation et de formation sur les compétences de la vie courante (CVC), les bénéficiaires sont en mesure de connaître leurs droits mais surtout leurs devoirs vis à vis de la communauté à laquelle ils appartiennent et d’y jouer un rôle d’artisan de développement. En outre, la confiance en soi étant une condition sine qua non à la réussite, les bénéficiaires du programme INTEGRA comprennent désormais la nécessité de la développer et sont dans la dynamique de cultiver et consolider au quotidien les qualités d’un bon leader. Durant les ateliers, les potentialités, atouts de la Guinée ont été mis en exergue afin que les participants s’engagent pleinement à prendre part à l’effort de développement national.

Selon M. Mamadou Aliou Barry, animateur communautaire au compte du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) étant intervenu dans la zone de Conakry : « l’engouement des jeunes est sans équivoque ! Durant les sessions de formation, nous avons rencontré des jeunes enthousiastes à l’idée d’apprendre de nouvelles choses et soucieux de leur avenir. Les modules dispensés contribueront à faire d’eux des acteurs engagés pour le développement socio-économique de la Guinée. Je n’en ai aucun doute ».

Notons que la réalisation de ces différents ateliers d’INTEGRA relève d’une synergie entre l’Agence Belge de Développement ENABEL et le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD). Le parcours mis en œuvre par Enabel vise à faciliter l’insertion des jeunes Guinéens qui ont entre 18 et 35 ans, sans qualification ou en situation de sous-emploi, avec un niveau d’étude équivalent ou inférieur à la 10-ème année (3ème année de lycée)… Cliquez ici pour en savoir plus sur le parcours INTEGRA mis en œuvre par ENABEL.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

Suivez INTEGRA Guinée sur Twitter| Facebook |

Suivez la Délégation de l'Union européenne en Guinée sur Twitter | Facebook |

#INTEGRA_GUINEE | #AfricaTrustFund | #PNUD | #ITC | #ENABEL | #GIZ | #TeamEurope | #EUSolidarity | #AUEU | #UE