Guinée : Alpha Condé brandit la « tolérance zéro »…

CONAKRY- Le Président Alpha Condé a une nouvelle fois encore fait une mise au point à ses Ministres ce jeudi 4 mars 2021. Lors du conseil des Ministres, le Chef de l’exécutif guinéen a réitéré son engagement à appliquer la « tolérance zéro » à tout manquement dans la gestion des affaires de l’État.

Alpha Condé a rappelé qu’une tolérance zéro sera réservée à tout manquement et à tout écart dans la gestion et, en particulier, à toute violation de l’orthodoxie administrative et financière.

Le locataire du Palais Sékoutoureya qui a promis de « Gouverner autrement », a déjà fait signer des contrats de performances aux Directeurs de certaines régies financières de l’État. Il s’agit notamment des Directeurs des Douanes et des Impôts.

