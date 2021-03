"Gouverner autrement" : les nouvelles directives d'Alpha Condé...

CONAKRY-Attaché à son slogan "Gouverner Autrement", le Président guinéen Alpha Condé, a donné de nouvelles directives à son Gouvernement.

Ce jeudi 04 mars, en conseil des ministres, le chef de l'Etat a appelé les membres du Gouvernement, au strict respect des principes et règles de fonctionnement de l’Etat, en bannissant de leur comportement toute attitude contraire à l’éthique et à la morale publique. Alpha Condé a rappelé qu’une tolérance Zéro sera réservée à tout manquement et à tout écart dans la gestion et, en particulier, à toute violation de l’orthodoxie administrative et financière, selon le compte rendu du conseil.

Le dirigeant guinéen aussi expliqué à ses ministres que l’objectif des contrats de performance souscrits par les hauts cadres des départements du Budget et des Finances qui seront étendus à d’autres services, est de réduire les déperditions des ressources publics et contribuer à l’amélioration de la qualité de la dépense de manière à rendre le budget national plus à même de couvrir les frais de fonctionnement de l’Etat.

La centralisation des bilans, l’établissement des contrats de performance, la digitalisation des procédures financières, le lancement des timbres fiscaux électroniques, l’application des e-paiements et e-facturation et d’autres mesures en cours, contribueront à limiter considérablement la corruption et le gaspillage des ressources publiques, a précisé le Président de la République.

Alpha Condé a instruit les membres du Gouvernement de promouvoir davantage le financement des projets sectoriels par des financements extérieurs grâce à des initiatives visant à obtenir l’accompagnement des partenaires techniques et financiers de la Guinée dans la mise en œuvre de notre programme de développement économique et social.

L'autre invite faite par Alpha Condé à son Gouvernement, consiste à lancer une vaste campagne d’information des populations autour de leur droit d’accès aux prestations et documents devant être délivrés à titre gratuit par l’Administration publique, afin de mettre un terme aux paiements indues pour des services publics devant être gracieusement rendus aux citoyens.

