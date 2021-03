Dr Moussa Konaté : "Toutes les dispositions seront prises pour que les vaccins soient là où il faut.."

CONAKRY-Les premières doses de vaccin contre la Covid-19 sont arrivées le mercredi 3 mars 2021 à Conakry. A l’occasion du lancement de la campagne nationale de vaccination, ce vendredi, le Directeur Général de la Pharmacie centrale de Guinée (PCG) a rassuré quant au respect des conditions de conservation des vaccins. Fort de l'expérience que la Pharmacie centrale a, en matière de distribution logistique, il assure que toutes les dispositions seront prises pour que les vaccins soient là où il faut.

Après le lancement de la vaccination, Dr Moussa Konaté a fait savoir que beaucoup d’autres activités vont suivre. «Nous avons reçu 200 mille doses vaccins Sinopharm et 300 mille autres qui sont attendues. On peut déjà s’assurer que tous les vaccins qui arrivent seront bien stockés, c’est fondamental pour une vaccination. Même le transport des vaccins des lieux de stockage jusqu’au lieu de vaccination c’est un processus qui doit se faire, normalement, dans le respect des conditions de conservation des vaccins», a-t-il rassuré.

Dr Moussa Konaté qui préside la commission logistique de la riposte contre Covid, mais aussi contre Ebola, assure que toutes les dispositions sont prises avec les partenaires techniques et financiers, avec l’appui également de l’Anss pour que ces vaccins qui arrivent soient stockés et distribués dans les meilleures conditions pour que les agents vaccinateurs puissent faire leur travail dans les bonnes conditions.

«On a de l’expérience maintenant en matière de gestion de crise sanitaire. En matière de distribution logistique, la Pharmacie centrale a des longues expériences. Toutes les dispositions seront prises pour que les vaccins soient là où il faut pour permettre une meilleure riposte à l’épidémie. Je précise qu’au moment où on est en train de lancer la vaccination, il y a des camions qui sont en train d’être chargés pour Nzérékoré. Je puis vous rassurer que sur le plan logistique, toutes les dispositions sont prises pour que nos médecins qui font la prise en charge à Nzérékoré et les agents vaccinateurs ici puissent travailler dans les meilleures conditions. Parce qu’il nous appartient de mettre à leur disposition les moyens dont ils ont besoin. On est en train de gérer les deux épidémies dans les meilleures conditions sur le plan logistique », a rassuré Dr Moussa Konaté.

