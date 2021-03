Alpha Condé : " Depuis le début de mon nouveau mandat…"

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a fait une "mise au point" ce vendredi 5 mars 2021 ! Le Chef de l'Etat qui a présidé l'ouverture d'un séminaire gouvernemental a précisé qu'il n'y aura aucune pression fiscale pour réussir le pari du dédoublement des recettes publiques dans les prochaines années. Extrait.

"Il y a dix ans, je vous ai dit que je n'ai pas hérité d'un Etat, mais d'un pays. Ensemble, nous avons conduit des réformes difficiles, comme celle de l'armée. Nous avons développé les exploitations minières et nous sommes devenus aujourd'hui le 2ème producteur et le 1er exportateur de bauxite dans le monde. Aujourd'hui, nous devons permettre à chaque guinéen de vivre mieux. C'est dans ce cadre que depuis le début de mon nouveau mandat, je me suis engagé dans un vaste programme de réformes (…).

Face au peuple, je me dois d'assigner à tous les membres du gouvernement en accord avec le Premier ministre des lettres de mission qui permettront de manière concertée de relever le défi du développement de notre pays, par une action structurée.

Ainsi nous avons signé avec le ministre de l'Economie et des finances et du budget, nous avons signé des pactes de dédoublement des recettes publiques dans les deux prochaines années et cela sans augmenter la pression fiscale. Cela est extrêmement important (…). Doubler les recettes il s'agit de faire rentrer dans les caisses cet argent qui ne rentrait pas. Il n'y aura aucune pression fiscale. Cela doit être clair (…). L'ultime objectif du gouvernement reste l'amélioration du bien-être social", a déclaré le Chef de l'Etat.

