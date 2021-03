La Compagnie des Bauxites de Guinée recrute pour plusieurs postes (H/F)...

LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE S.A

RECHERCHE POUR SES SITES DE KAMSAR/SANGAREDI

DES CANDIDATS AUX POSTES DES FILIERES INDIQUEES (H/F) EXTERNE

A PROPOS DE LA CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées dans la localité de Sangarédi au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers internationaux des plus respectés de l’industrie. La sécurité et l’excellence opérationnelle sont le crédo de la compagnie. La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de sa capacité de production à environ 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries (aéronautique, automobile, électricité, emballage, construction etc.) elle contribue au progrès de l’humanité.

CONTEXTE

Dans le but de combler les postes qui seront vacants dans les prochaines années, la compagnie cherche des candidats à fort potentiel dans les filières suivantes et en fonction de sa capacité d’accueil :

Conduite locomotive Opération équipements Electronique Electricité industrielle, automobile et Bâtiment Soudure, Entretien wagon et voie Exploitation ferroviaire

PROFIL RECHERCHE

Avoir un diplôme certifié en BTS ou CAP dans ces filières indiquées

Avoir effectué des stages ou au moins avoir une certaine expérience professionnelle d’un an

En plus de ces critères, le candidat doit avoir une forte capacité d’écoute. Aussi, il doit faire preuve d’une bonne intégrité morale, d’un bel esprit d’équipe et d’une excellente capacité de communication.

Le dossier de candidature composé de : une copie du diplôme certifié, (02) photos d’identité, un numéro de contact rapide sur la demande, et devra être adressé au plus tard le vendredi 12 Mars 2021.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, à la CRD de Kamsar, de Sangarédi, aux barrières de l’usine , ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/CSRCL/mars /2021

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seules les candidatures retenues seront appelées. Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.

Le Service Recrutement