Info-Africaguinee : Les prix des produits pétroliers ont augmenté…pour certains

CONAKRY- Vous le saviez certainement pas ! Les prix des produits pétroliers ont connu quelques variations en Guinée.

Une « Instruction » du Ministre guinéen de l’Économie et des Finances a annoncé le réajustement des droits et taxes liquidés suivant le régime TTC et afférents à la mise en consommation des produits pétroliers (Essence, Gasoil, Pétrole) pour compter du 1er mars 2021.

Un réajustement sur la TSPP (Taxe sur les produits pétroliers), les droits de douanes et autres liquidés suivant le régime TTC pour la mise à la consommation des produits pétroliers a été décidé par le Gouvernement à travers le Ministère de l’Économie et des Finances.

Les miniers ont été les plus « impactés » par cette mesure du Gouvernement. Eux qui achetaient le litre de carburant à 8 200, ils devront désormais débourser 9 100 francs guinéens par litre ; Soit une augmentation de 900 francs guinéens par litre.

Les ambassades qui bénéficient d’un régime spécial achèteront le litre d’essence à 7 800, contre 7 900 pour le gasoil et 7 000 pour le pétrole.

Les citoyens « ordinaires », appelés « Marché TTC Réseau, continueront pour le moment à acheter tous les produits pétroliers à 9 000 francs guinéens le litre.

Selon plusieurs sources, ces réajustements sont les conséquences de la flambée des devises ; Mais également de la volonté du Gouvernement de mobiliser davantage les ressources internes.

