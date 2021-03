Inclusion financière : Vista Bank et Orange finances mobiles signent un partenariat pour le projet «Accès à ma banque »

CONAKRY- En partenariat avec Orange finances mobile Guinée, la Vista Bank a procédé, ce jeudi 4 mars 2021, au lancement officiel sur le marché, du projet « Accès à ma banque ». Ledit projet s’articule essentiellement autour des transactions bancaires, consultation du solde et du mini relevé bancaires. La cérémonie de signature du partenariat s’est déroulée au siège de Vista Bank à Kaloum, en présence des responsables des deux entités partenaires.

Dans son discours, la directrice générale de la Vista Bank, a expliqué qu'avec le développement de la finance numérique et l’évolution de l’environnement réglementaire, il est apparu nécessaire pour les institutions bancaires de nouer des partenariats avec les opérateurs de téléphonie notamment Orange finances mobile Guinée avec son service Orange money afin d’offrir à leurs clients des services à forte valeur ajoutée.

Avec ce nouveau service « Accès à ma banque », les clients ont la possibilité d'effectuer directement leurs transactions. Entre autres : alimenter leurs comptes bancaires via Orange Money et inversement, consulter le solde historique des opérations bancaires, avoir le mini relevé bancaire 24h/7.

«En tant que banque, notre mission est de s’assurer que tous nos clients ont accès à tous les services de la banque dont ils ont besoin. Le partenariat va permettre à nos clients d’avoir accès à leurs comptes avec la possibilité de faire des transactions. On a 17 agences dans ce pays, il y a des clients qui sont dans les villages et même dans les villes qui, parfois, ont des urgences, mais ne peuvent pas se déplacer à partir de 17 heures ou 18 heures. Chaque client doit avoir accès à son argent quand il en a besoin. Souvent, il y a des membres de la famille qui ont besoin de l’argent, au lieu de leur dire d’attendre jusqu’au lendemain pour aller à la banque, désormais nos clients auront accès à leurs comptes à n’importe quel moment, 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

Dans le cadre de la digitalisation de la banque, c’est le début de beaucoup d’initiatives qu’on a en vue pour aider nos clients à avoir accès à tous les produits dont ils ont besoin. Avec ce nouveau partenariat, les clients peuvent faire toutes les transactions en restant assis dans leurs salons. Les clients n’ont plus besoin de garder leur argent dans la maison ou dans le sac avec le risque de vol ou de perte. Aujourd’hui, nous avons facilité la tâche à nos clients», a expliqué Mme Yacine Bayo, Directrice Générale de Vista Bank Guinée.

Acteur majeur de l'inclusion financière en Guinée avec un catalogue d’offres diversifiées, Orange finances mobiles en charge d’Orange money propose des solutions adaptées à chaque secteur. Lancée en 2016, le projet « Accès à ma banque » s’adresse spécialement au secteur bancaire déjà disponible pour plusieurs banques évoluant en Guinée.

«Nous sommes très heureux d’être partenaire de la Vista Bank qui a de grands projets pour la Guinée. Lancé depuis 2012 en Guinée, Orange money a beaucoup progressé. On a un réseau de distribution assez grand et disponible dans tout le pays. Et nous avons ce service qui permet aux clients communs que nous avons avec la Vista Bank de faire des transactions bancaires sans se déplacer. Avec ce partenariat, les clients de la Vista Bank peuvent faire leurs consultations de solde, transactions bancaires du compte Orange money vers le compte bancaire et inversement. Cela leur permet de faire toutes les opérations sans se déplacer dans nos 42 mille points de vente actifs en Guinée.

Que cela soit un smartphone ou pas, le client peut, à partir d'un code USSD taper *144#, aller dans les services financiers « accès à ma banque » pour faire ses opérations sans se déplacer. On ne va pas dire qu’il n’y a pas de coût. Mais, c’est des coûts que les clients supportent dans leurs opérations de tous les jours. Se déplacer, perdre du temps dans les embouteillages, même si, inconsciemment, on ne calcule pas tout cela, mais il y a un coût. Ce que nous proposons, c’est un service qui améliore l’expérience du client. Et je pense que le coût à supporter est très minime par rapport au mode classique, les frais de déplacement et le temps qu’on perd. Nous sommes transparents, toutes les opérations que le client est amené à faire, on affiche le coût. Toutes les opérations sont notifiées au client avant de s’engager. Pour le montant à retirer, le seuil décidé avec la banque est de 10 millions Gnf », a précisé Sékou Amadou Bah, Directeur Général de Orange finances mobiles.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06

Ci-dessous, quelques images de la cérémonie