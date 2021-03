Congrès électif de la Féguifoot : KPC appelle à la "responsabilité" et au "respect mutuel"…

CONAKRY- L’annonce de la candidature du mécène et Homme d’Affaires guinéen à la présidence de la Féguifoot fait déjà tache d’huile ! Kerfalla Camara ‘’KPC’’ et son entourage s’érigent contre les propos ‘’malveillants’’, qui abondent sur les réseaux sociaux, à l’encontre des candidats à ce poste.

L’entourage du candidat KPC recommande à celles et ceux qui le soutiennent de s’abstenir de tous propos et publications malveillants dirigés contre les autres candidats et de se concentrer exclusivement sur la diffusion et la promotion du programme de campagne qu’il a déroulé à travers tous les canaux de communication autorisés.

‘’ Suite à l’annonce de la candidature de Monsieur Kerfalla Camara KPC à la fonction de Président de la Fédération Guinéenne de Football - Féguifoot, les réseaux sociaux débordent de publications anonymes aux contenus injurieux et irresponsables qui déshonorent leurs auteurs, notre football et ses instances dirigeantes’’ déplore le staff du président du Hafia Football Club, qui lance un message d’apaisement à l’endroit des amateurs du football.

‘’ Ce message s’adresse à l’ensemble des amateurs de football qui refusent de voir ternir l’image du football guinéen, au moment où il a besoin de l’expression d’idées nouvelles et d’une vision d’avenir visant à lui faire regagner prochainement une place de choix dans le concert des nations africaines et sur la scène mondiale (…). Toute personne reconnue coupable d’injures et persistant dans la publication de propos diffamatoires, s’expose désormais à être poursuivie et punie selon la loi en vigueur’’, a averti le staff de Kerfalla Camara KPC, indiquant qu'il faut laisser la place à un débat d’idées responsable pour la noble cause et l’intérêt supérieur du football guinéen.

