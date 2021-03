Conakry-Nzérékoré : Alpha Condé interdit les cérémonies de baptême, mariage…

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a durci les mesures sanitaires ! Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et la maladie à virus Ebola, le dirigeant guinéen a pris de nouvelles dispositions draconiennes ce jeudi 4 mars 2021.

Au vue de l'évolution récente de la situation épidémiologique et sur proposition du comité interministériel de riposte en concertation avec le conseil scientifique, les mesures sanitaires sont renforcées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et la maladie à virus Ebola dans la zone du Grand Conakry (Conakry, Dubreka et Coyah) et la région de N'Zérékoré, comme suit :

Suspension de toutes les activités culturelles et artistiques ;

Interdiction des activités publiques et privées de regroupement de masse ainsi que les cérémonies de mariage, de baptême et funèbre;

Fermeture des lieux de spectacles et des discothèques, boîtes de nuit.

Ces mesures viennent de compléter celles déjà en vigueur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

A ce titre, la célébration de la journée internationale des femmes prévue le 8 mars prochain est reportée à une date ultérieure.

Les autorités sanitaires et les services de sécurité sont invités à prendre toutes les dispositions pour garantir la stricte application de ces présentes directives à compter de la date de signature.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023