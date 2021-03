Alpha Condé : "Ceux qui nous ont critiqué doivent se cacher…"

CONAKRY-Le dirigeant guinéen ne regrette pas d'avoir confié la gestion d'une partie du Port Autonome de Conakry (PAC) aux turques. Accusé (à l'époque de la signature du contrat) par le Syndicat d'avoir "vendu" un patrimoine national, Alpha Condé a répondu à ses détracteurs, indiquant que ceux qui l'avaient critiqué, devraient se cacher aujourd'hui.

"Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'Albayrack parce que quand nous avons signé (le contrat), il y a eu beaucoup de critiques. Les gens disaient qu'on a vendu le port. Mais aujourd'hui, je crois que tous ceux qui ont critiqué doivent se cacher. Parce que non seulement, Albayrack a respecté le contrat d'aménagement du Port, mais ils ont décidé de faire la Contournante et le quai à l'Est, ensuite, ils ont décidé de faire un port de pêche industrielle, ce qui n'était pas prévu", a affirmé Alpha Condé ce mercredi 03 mars, lors d'une cérémonie de décoration du diplomate turque en poste à Conakry, qui faisait ses adieux à la Guinée.

La Guinée préside aux Nations-Unies le G77 cette année 2021, un groupe intergouvernemental composé 135 pays membres des Nations-Unies, en majorité en développement. Le président guinéen dit compter sur le soutien de la Turquie d'Erdogan pour réussir son mandat.

"Je pense qu'il est temps que notre coopération aille beaucoup plus loin (…) nous allons continuer à développer nos relations malgré le covid qui nous fatigue tous et qui limite les déplacement (…) je compte sur la Turquie pour m'accompagner dans la présidence du G77 en plus de Chine qui fait 135 Etats", a-t-il lancé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com