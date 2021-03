Le PAM salue le soutien constant du Japon dans ses opérations intégrées de renforcement de la résilience des populations vulnérables en Guinée

CONAKRY – Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) remercie le Gouvernement du Japon pour sa contribution de 1 000 000 USD reçue en mars 2020 qui a permis de soutenir 45 500 personnes en Guinée à travers l’alimentation scolaire, la nutrition et l'assistance aux petits exploitants agricoles.

Cette contribution a permis de servir des repas chauds à 38 000 élèves le midi pendant une année scolaire, de distribuer de la nourriture et des compléments nutritionnels à 2 500 femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’à leurs enfants de moins de 5 ans malnutris et d’apporter une aide alimentaire aux personnes vivant avec le VIH. Cette donation comprend aussi l’accompagnement de 5000 petits exploitants en équipements agricoles et en formations professionnalisantes pour renforcer leur accès aux marchés locaux.

« Construire la résilience en Guinée est un long processus qui demande un engagement de tous les acteurs,” a partagé le représentant du PAM en Guinée, Ibrahima Diop. “Le PAM remercie le peuple japonais pour son soutien renouvelé qui l’aide à répondre aux besoins immédiats et à long terme des populations vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire en Guinée » a-t-il souligné.

En Guinée, l’accès à la nourriture reste un défi pour 24 pour cent de la population, soit 2,8 millions de personnes. La pandémie COVID 19 a un effet aggravant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle : au moins 589 500 personnes sont en situation d’insécurité alimentaire sévère aujourd’hui contre 72 000 en octobre 2019. Les besoins en matière de nutrition restent élevés : 6 pour cent des enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition aiguë globale, 30 pour cent accusent un retard de croissance et 12 pour cent présentent une insuffisance pondérale.

Les dérèglements climatiques récurrents, l’accès faible aux intrants agricoles, aux équipements de production, de transformation et de stockage, ont un impact considérable sur les conditions de vie des petits exploitants agricoles parmi lesquels 71 pour cent sont en situation d’insécurité alimentaire sévère.

Le Japon est un donateur crucial du PAM en Guinée. Depuis 2017, le Japon a accordé 15 000 000 USD pour ses programmes d’alimentation scolaire, de traitement et de prévention de la malnutrition et d’appui aux petits exploitants agricoles, contribuant directement au renforcement de la résilience des populations vulnérables de Guinée.

# # #

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

