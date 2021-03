Dites bonjour à la nouvelle application mobile de UBA Guinée : UBA Mobile App

Dans le but de fournir une meilleure expérience à ses clients, UBA Guinée vient de mettre en place une nouvelle application permettant à sa clientèle d’accéder aux différents produits et services de banque sans se rendre en agence.

Dénommée UBA Mobile App, cette nouvelle application offre le confort nécessaire pour effectuer toutes les transactions bancaires à partir de son téléphone.

Fonctionnalités disponibles :

Ouverture de compte

Consultation de solde

Relevé bancaire

Virement bancaire

Achat de crédit de communication

Et plus encore…

Cette nouvelle application garantie une meilleure sécurité aux utilisateurs et est disponible en téléchargement gratuit sur :

United Bank for Africa (UBA) est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt et un millions de clients, répartis dans plus de 1000 bureaux commerciaux et points de contact client, sur 20 pays africains. Présente aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France, UBA relie les personnes et les entreprises à travers l’Afrique grâce à la banque commerciale, d’entreprise et aux particuliers ; les paiements et envois de fonds transfrontaliers innovants ; le financement du commerce et les services bancaires auxiliaires.