Covid-19 : la Chine offre à la Guinée 200.000 doses de vaccin "Sinopharm" …

CONAKRY-Le vaccin chinois, Sinopharm a été réceptionné ce mercredi 3 mars 2021, à l'aéroport de Conakry, en présence des ministres guinéens des Affaires Etrangères et de la Santé, ainsi que de l'ambassadeur de la Chine.

En tout, c'est 200 mille doses de vaccin et 200 mille seringues que les autorités chinoises ont offert à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays, selon l'ambassadeur de la Chine en Guinée, HUANG Wei

« Nous sommes là pour recevoir le vaccin anti covid-19 offert par le Gouvernement Chinois. La Covid-19 sévit dans le monde entier. La seule façon d'enrayer cette pandémie, c'est le vaccin. Mais il y a une insuffisance des capacités de production et des prix très élevés. Il est difficile pour les pays en développement d'avoir accès aux vaccins qui sont très demandés. Pour aider ces pays à acquérir ces vaccins, la Chine avait promis de faire de ce vaccin un bien public mondial pour qu'il soit accessible et abordable dans les pays en développement. La Chine a fait un effort pour faire de la Guinée l'un des premiers pays à bénéficier du vaccin chinois. La Chine va continuer à renforcer la coopération avec la Guinée pour mettre fin à cette pandémie » a déclaré le diplomate Chinois en Guinée, HUANG Wei.

En plus de cette dotation, la Guinée va commander d'autres vaccins contre le Covid-19 avec la Chine. La signature du contrat a été faite entre l'ambassadeur chinois et le ministre des Affaires Etrangères et des guinéens de l'étranger, Dr Ibrahima Kalil Kaba.

« Nous avons un sentiment de gratitude en réceptionnant ces vaccins. Je dois dire que c'est une requête du Président de la République Professeur Alpha Condé, qui a été adressée le 25 janvier 2021 à son homologue chinois, Xi Jinping dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Suite à cette demande d'approvisionnement en vaccin, le 12 février, le Président Xi a envoyé une réponse favorable. Aujourd'hui, nous avons 200 mille doses de vaccin Sinopharm et 200 mille seringues. Tout ça, c'est le symbole de l'attachement du chef de l'État à la santé de la population guinéenne", a indiqué le chef de la diplomatie guinéenne.

Selon le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, la Guinée a enregistré cinq types de vaccin contre le Covid-19. Ce sont : Pfizer, Moderna, Sinopharm, Spoutnik V et Astrazeneca.

« La Guinée a prévu de vacciner 20% de sa population qui représente 2 millions 400 mille doses. C'est par séquence que nous allons recevoir chacune de ces vaccins. Aujourd'hui, nous avons reçu 200 mille doses de vaccin Sinopharm. Dans les semaines qui viennent, du côté de la Chine nous avons commandé pour achat, 300 mille doses de vaccin Sinovac. Quant au vaccin Spoutnik V, la Guinée a acheté 200 mille doses qui vont arriver ce samedi 6 mars », a-t-il annoncé.

L'ANSS a prévu le lancement de la vaccination contre le Covid-19, le vendredi 5 mars 2021, à Gbéssia, a annoncé De Sakoba. «Cette campagne de vaccination va commencer par le personnel de la santé. Ensuite, tous ceux qui ont plus de 18 ans seront vaccinés» a-t-il précisé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28