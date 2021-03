Mamou : le nouveau siège de la BCRG inauguré dans la ferveur…

MAMOU-Le nouveau siège de la BCRG (Banque centrale de la République de Guinée) a été inauguré à Mamou ce lundi 1er Mars 2021, dans la ferveur. Tout un symbole, cette inauguration a eu lieu en marge de la célébration du 61ème anniversaire de la création de la monnaie guinéenne.

Ce joyau est situé au quartier Almamya dans la commune urbaine. C'est le ministre d'État, ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow, représentant le Chef de l'Etat, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Cet important rendez-vous a mobilisé les hauts responsables de la BCRG, à commencer par le Gouverneur Dr Lounsény Nabé, des deux vice-gouverneurs et d'autres cadres de la première institution bancaire du pays. Plusieurs autres personnalités de haut rang de la région administrative de Mamou, ainsi que la notabilité de la région, ont honoré de leur présence, a-t-on constaté sur place.

Dans son discours, le chef de Cabinet du Gouvernorat de Mamou, M. Bernard Mara, a remercié le président de la république pour tous les actes qu'il a posés en faveur de sa région. "Cette infrastructure est un vrai bijou. Elle s'ajoute à la longue liste des actions réalisées à la faveur du 56ème anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est le plus grand, au point de vue capacité et c'est une architecture unique en son genre à l'intérieur du pays. Nous remercions le professeur Alpha Condé pour toutes ces réalisations", a-t-il indiqué.

La députée uninominale de Mamou, Fatou Biro Diallo, a, dans son intervention plaidé auprès du Gouverneur de la banque centrale de penser aux fils de Mamou en ce qui concerne le choix des travailleurs devant exercer dans cette nouvelle agence de la BCRG.

Dans son discours d'inauguration, le Gouverneur de la BCRG, Dr Lounsény Nabé, a indiqué que la Guinée a eu plusieurs acquis dans le cadre de la gestion financière, grâce aux réformes engagées depuis 10 ans par les autorités actuelles. Selon lui, cet important programme d'implantation régional vise à assurer une couverture bancaire adéquate dans les principales régions administratives du pays.

"Notre pays, a pour la première fois réussi à conduire à son terme, un programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire International (FMI). Ce qui a permis une réduction substantielle de la dette du pays et surtout renforcer la crédibilité de notre pays à l'étranger. C'est dans ce contexte que la BCRG a lancé un important programme d'implantation régional. Ce vaste programme vise à assurer une couverture bancaire adéquate dans les principales régions administratives, en vue d'amplifier la bancarisation de l'Economie par la fourniture aux populations de base des services bancaires de proximité afin de faire reculer le spectre de la pauvreté", a expliqué Dr Lounsény Nabè.

Pour sa part, le ministre d'Etat Sanoussy Bantama, maître de la cérémonie, au nom du président de la République, a rappelé, dans son intervention l'importance de cette nouvelle infrastructure.

"L'une des ambitions du président Alpha Condé, c'est de favoriser l'inclusion financière en favorisant l'accès aux services de financement au plus grand nombre de guinéens partout où ils se trouvent (…) L'ouverture de cette agence augure un bel avenir économique pour notre ville carrefour. A cet effet, populations de Mamou, je vous exhorte à veiller sur ce bijou", a déclaré le ministre Sow.

Rappelant que cette infrastructure n'est pas la première du genre réalisée dans la région, le ministre des Sports (lui-même originaire de Mamou) a remercié le chef de l'Etat pour tout ce qu'il est en train de faire pour la ville carrefour.

"Permettez-moi de dire merci au Président Alpha Condé pour tout ce qu'il fait pour la préfecture de Mamou. Les mots me manquent, le président fait et ne cesse de faire pour nous. Et ça nous condamne, ça nous met la corde au cou pour davantage s'engager pour réaliser sa politique de développement de la République de Guinée", a lancé le ministre Sanoussi Bantama Sow.

Elhadj Mamadou Kolon Barry, l'inspecteur régional des affaires religieuses de la préfecture de Mamou, au nom de la notabilité de Mamou, remercié le président Alpha Condé pour cette réalisation.

"Populations de Mamou, aujourd’hui c’est un grand jour. Nous voici réunis dans un endroit qui, autrefois, était un village avec des cases, mais aujourd’hui, Dieu merci, notre ville est l’une des plus attrayantes du pays. Dieu nous a accordé sa miséricorde et grâce au président Alpha Condé, nous avons eu des infrastructures. D’autres, avant lui, sont passés et ont fait quelque chose, mais on n'en avait jamais bénéficié autant. Puisque nous ne sommes pas ingrats, il faut qu’on soit reconnaissant envers ceux qui nous ont aidés", a-t-il lancé, formulant des prières pour que Allah guide l'actuel Président sur le droit chemin.

La cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre des logements du personnel, situé au quartier Almamya à 100 m de la Banque. Il faut noter que la veille de l'inauguration, une cérémonie de lecture du saint Coran suivie d'un sacrifice a eu lieu. Plusieurs notables du Foutah ont honoré de leur présence.

Depuis Mamou, Habib Samake

Pour Africaguinee.com