Mamadou Sylla reçu par Alpha Condé : "Le Président nous a promis…"

CONAKRY- Le chef de l'opposition guinéenne, Elhadj Mamadou Sylla, accompagné des membres de son cabinet a été reçu en audience ce mardi 2 mars 2021, par le Président Alpha Condé.

La rencontre a eu lieu cet après-midi au Palais Sékhoutoureyah. De quoi ont-ils parlé ? Le chef de file de l'opposition a livré les point saillants.

"Il était très décontracté, il nous a parlé de beaucoup de choses et pendant longtemps. On est venu lui présenter mon cabinet. Mais on n'est pas venu les mains vides. Nous avons apporté un mémorandum qu'on lui a remis. Dans le mémo, on a fait des propositions et attiré son attention par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, conformément à la loi.

Il était très heureux de nous recevoir, il nous a promis que sa porte est largement et qu'il est prêt à travailler avec tout le monde. Il a dit aussi qu'il compte sur nous pour expliquer aux populations ce qui se passe réellement", a expliqué Elhadj Mamadou Sylla, qui se dit rassuré.

Nous y reviendrons…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com