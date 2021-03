Guinée : Ibn Chambas félicite Alpha Condé pour « le travail qu’il est entrain de faire »…

CONAKRY- Ibn Chambas, le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’ouest, a adressé un message de félicitation au Président Alpha Condé.

Au sortir de sa rencontre avec le chef de l’État, ce lundi 1er mars 2021 au Palais Sekoutoureya, le représentant spécial et chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a réaffirmé le soutien de l’ONU au Gouvernement guinéen dans la lutte contre les épidémies de Covid et d'Ébola.

Cette rencontre entre Ibn Chambas et Alpha Condé intervient au lendemain de la déclaration de Michelle Bachelet, cheffe des droits de l'Homme de l’ONU qui a exprimé ce vendredi 26 février son « inquiétude » face au sort des militants et responsables de l’opposition arrêtés au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée.

«Le coordinateur résident du système des Nations-Unies et moi-même avons exprimé notre appréciation au président de la République, au Gouvernement et au peuple de Guinée pour les relations très étroites entre les Nations-Unies et la Guinée. Nous avons félicité le Président pour le travail qu’il est en train de faire dans ces moments difficiles, avec tous les défis liés à la Covid-19 qui a augmenté les défis sécuritaires, économiques, politiques dans la sous-région », a déclaré Ibn Chambas.

En ce qui concerne le dialogue politique, le diplomate Onusien a rassuré du soutien de son institution à la Guinée.

« Nous avons renouvelé notre solidarité au Président et au Gouvernement pour tout le travail qui est en train d’être fait pour le dialogue, la cohésion sociale et la lutte contre Covid-19 et Ébola. La Guinée peut compter sur la solidarité des Nations-Unies», a-t-il ajouté.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

(00224) 669 91 93 06