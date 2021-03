Féguifoot-le "choc des titans" aura bien lieu : Antonio Souaré est candidat…

CONAKRY-Le prochain congrès électif de la fédération guinéenne de football, prévu le 30 avril s'annonce ouverte ! La bataille promet d'être âpre. Et pour cause : elle devra opposer les deux plus grands magnats du football guinéen. Kerfalla Camara KPC et Mamadou Antonio Souaré. Le premier veut évincer le second de son fauteuil.

Le président du Hafia FC, triple champion d'Afrique qui a annoncé officiellement sa candidature ce lundi 1er mars, a lancé les "hostilités" en tirant à boulets rouges sur la "gestion calamiteuse" de son désormais rival. Il a dénoncé une gouvernance "autoritaire" et surtout "opaque" de la féguifoot par le parton du Horoyah, avant dévoiler son programme pour le foot guinéen.

Au lendemain de cette sortie musclée qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, Mamadou Antonio Souaré a répliqué de manière tacite en se présentant comme étant celui qui est l'homme de la situation.

"La passion pour le Football et l'amour pour la Guinée ! #ANTONIO SOUARÉ #FGF2021", a-t-il écrit en légende d'une photo qu'il a posté ce mardi 2 mars 2021, annonçant sa candidature.

Comme pour dire que les dés sont jetés, la bataille est lancée, le choc des titans tant redouté, aura bel et bien lieu.

